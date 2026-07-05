70歲米雪疑遭抽水　黑妹將爆登台驚險事：有時衫都甩幾件

70歲米雪早前現身在酒樓飲宴，一段短片其後在網上瘋傳。席間，黑妹李麗霞在台上獻唱，而坐在台下的米雪全程低頭，身邊有一位白衫男士一直湊近說話，幾乎「貼」住米雪，左手更搭着米雪膊頭，面對對方的「進擊」舉動，米雪就表現尷尬頗為無奈，不但一直低頭，身體更微微向另一側傾斜迴避，又雙手合十表示婉拒，但男方仍不斷貼近，之後才罷休離開。



黑妹姐表示，對米雪疑遭抽水事件不知情。（陳順禎 攝）

黑妹姐台上專注獻唱 對「抽水」事件全不知情

「黑妹姐」李麗霞今日（7月5日）出席品牌活動，她表示近年心情開朗了不少，身體變相也健康了。訪問中談起「米雪疑被抽水」事件，黑妹姐表示不知情，也沒有從米雪姐口中聽過此事。她表示，當時她在台上演出，並沒有留意事件發生。

親授爆笑「甩身」絕招：一句大傷風全場彈開！

「黑妹姐」表示，在台上演出時，不少粉絲都表現得較為熱情，就以自身為例，也有不少粉絲會拉着她的衣服要求合照。「最好嘅方法係咩，就係話自己大傷風，咁全部就會即刻彈開！佢哋都係想同我影張相，有時會黐埋啲。你知唔知，有時衫都甩幾件。（男人會唔會熱情？）男人就好少搞我嘅，哈哈哈，多數係女士好熱情。」

70歲米雪姐早前開演唱會唱跳《A.P.T.》。（資料圖片）

米雪姐疑遭抽水。（ig截圖）

黑妹姐分享登台秘技。（陳順禎 攝）

黑妹姐笑言：「男人好少搞我。」（陳順禎 攝）