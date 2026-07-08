百萬Youtuber「托哥」太太棄南非籍　住港十幾年拎香港護照極艱辛

本地Youtuber「torres_pit 托哥」（別洪優）頻道擁122萬位訂閱，吸金力強勁。托哥不時與南非籍太太Georgia一同上鏡，兩人交往5年結婚，誕下一女，組成幸福三口之家。托哥日前拍片透露，Georgia已正式放棄南非籍，取得香港護照。

托哥在香港YouTube界人稱「ABC YouTuber」，全因她有個外國金髮女友，羨慕死唔少人。（Torres Pit托哥@YouTube）

托哥太太棄南非籍做香港人

托哥與Georgia在片中一齊去中環廣場南非領事館，並多次重申：「今日是個好日子。」原來托哥是陪Georgia到領事館辦理放棄南非籍。Georgia開心表示，過去10年時常到訪領事館，今放棄南非籍後，她暫時變成了「無國籍人士」，她笑言：「我現在就像無家的人，我是無國籍人士，我現在不能出國，因為我不屬於任何一個國家。」Georgia開心得在電梯內手舞足蹈。

托哥陪太太Georgia到南非領事館辦理放棄國籍手續。（YouTube@more torres pit）

Georgia笑指自己暫時變成無國籍人士。（YouTube@more torres pit）

Georgia笑指自己暫時變成無國籍人士。（YouTube@more torres pit）

Georgia騷出印上「CANCELLED」的南非護照，她解釋為何放棄南非公民身份，原因用南非護照出國旅行不容易，她說：「南非是個很棒的國家，我不會說它是我的國家，因為現在已不是了。南非仍然是個很棒的國家，但拿着這本護照出國並不容易。」托哥亦補充：「這還讓她已哭過無數次。」

Georgia指取得完整版的南非出生證明，加上在港申請，用了一年，而取得放棄國籍文件用了9個月。Georgia再到入境處申辦香港護照，托哥透露改國籍要畀錢，他又笑言Georgia跟托哥的姓氏「別」，從而改名為「別南非」、「別太」或「別麗日巴」。完成後托哥開心得與Georgia擊掌恭喜：「Welcome to the club！」托哥更為Georgia搞派對慶祝。

Georgia騷出南非護照，寫上「CANCELLED」。（YouTube@more torres pit）

Georgia解釋用南非護照旅行不容易。（YouTube@more torres pit）

Georgia住港十多年終取得香港護照 激讚效率高

Georgia取得香港護照後，激讚入境處效率極高，不需太多文件，到機器取得護照，只用了三分鐘不到。Georgia興奮道：「我等了那麼久才得到這東西，真的超興奮，住在香港十多年後，我終於擁有它了。」

Georgia等齊不同文件都用了一年九個月。（YouTube@more torres pit）

Georgia變香港人。（YouTube@more torres pit）

托哥為Georgia搞派對慶祝。（YouTube@more torres pit）