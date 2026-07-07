《愛回家》羅雪妍無劇拍轉行做OL　身兼4職拼命打工曾$200食兩日

現年31歲的TVB小花羅雪妍（Uki），憑處境劇《愛‧回家之開心速遞》中飾演接龍女職員「Gigi」而為人熟知。近日羅雪妍在個人社交網分享了一段記錄自己辦公室生活的影片。短片發布後瞬間引起網民關注，紛紛盛讚她是「時間管理大師」。



羅雪妍在無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》裏面飾演接龍財務部職員，後調往法律部實習，經常與Fanny（張盈悦飾演）孖公仔出場的「Gigi」，令觀眾留下印象。（IG@ukilaw）

羅雪妍褪去藝人光環化身普通OL

羅雪妍坦言，早在《愛回家》劇終前她已未雨綢繆，透過朋友引薦找到這份辦公室的新工作。她感性表示，自從踏入30歲後才深刻體會到現實的重量。更直言不諱地透露，自己拼命兼職就是為了實現買樓的夢想。現在的她，沒拍戲時就化身普通OL準時辦公，下班後則立刻切換模式，趕回電視台主持六合彩或拍劇，超強毅力令人佩服。

羅雪妍褪去藝人光環化身普通OL。（小紅書＠罗雪妍 Uki law）

羅雪妍擁有十年瑜伽經驗

除了兼顧演藝與辦公室工作，羅雪妍其實還是個擁有十年經驗的資深瑜伽導師。她透露起初接觸瑜伽只是為了健康減肥，沒想到這項運動逐漸融入骨子裡，成為生活不可或缺的一部分。出於這份熱愛，她一邊進修一邊成功考取導師執照，將興趣提煉成第二專長。

羅雪妍擁有十年經驗瑜伽經驗。（小紅書＠罗雪妍 Uki law）

羅雪妍曾親揭電視台女藝員艱辛日常

早前，羅雪妍在社交平台小紅書上分享短片，親自揭開電視台女藝員的艱辛日常。她坦言為了節省開支，曾試過兩天只花二百元進食，一天內更要瘋狂兼顧四份工作。除了本身的劇集拍攝工作，多才多藝的她同時兼任六合彩節目主持，並利用瑜伽導師資格授課；此外，她近年亦積極開拓KOL業務，在各大社交平台接工作。對她而言，一天內在四個截然不同的身份之間無縫切換，已成為她的打工常態。

羅雪妍曾親揭電視台女藝員艱辛日常。（IG@theboudoirhousehongkong）