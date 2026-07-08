非份之罪｜大結局再爆有人死！賴慰玲葉靖儀沙灘砌城堡盡顯CP感

TVB劇集《非份之罪》昨晚（7日）單元二《石棺禁戀》劇情講述小雪（葉靖儀Michelle飾）轉做污點證人，一堅（鄧智堅飾）、偉錫（方紹聰奶仔飾）及細傻（唐嘉麟KT飾）則在庭上互篤，最終偉錫和細傻被判誤殺罪成，一堅因協助非法處理屍頭被判監十個月，小雪則免予控訴。另邊廂，Cathy（賴慰玲飾）昏迷數月後醒來，堅信阿Ben（蔡誌恩飾）之死另有內情，逼令警方重啟調查之餘，亦想盡辦法埋小雪身，結果成功贏取小雪信任及依靠。就在Cathy日漸放下對小雪戒心之際，劇情卻驚揭小雪原來一直仍有暗地為一堅辦事，就是找出阿Ben生前藏起的鉅款。

阿賴無論part邊位女演員都火花十足，「百搭閨密」當之無愧。（公關提供）

《石棺禁戀》大結局劇情將反轉再反轉

今晚（8日）大結局的《石棺禁戀》，劇情將會反轉再反轉，由於小雪「辦事不力」，一堅開始露出狐狸尾巴、瘋狂打罵小雪；為了解決兩難處境，小雪只能兩邊討好Cathy及一堅，但偏偏兩頭唔到岸，就在三人互相計算及防範之下，再有一人離奇死亡，最終結局更暗藏超大洋蔥…到底Cathy、小雪與一堅，最終誰人才是「機關算盡」Big Boss，Cathy的「大愛論」到底是真善美還是「糖衣陷阱」，密切留意今晚大結局。

《石棺禁戀》大結局劇情將反轉再反轉。（公關提供）

賴慰玲透露被葉靖儀青春感融化

今晚單元結局除了追尋真兇過程精彩刺激，亦有不少暖心感人位。其中一幕重點場口，絕對是Cathy與小雪的沙灘砌城堡戲，除了是賴慰玲與Michelle的CP感及溫馨互動夠吸引，Michelle在場口中展現的青春活力及甜美笑容，亦是極大賣點，阿賴受訪時就曾公開表示，拍攝時一度被Michelle的青春感融化：「睇住著晒短褲、活力四射嘅葉靖儀喺度玩沙，我就忍唔住諗：『有冇搞錯，真係太青春喇！』」

Cathy與小雪的沙灘砌城堡。（公關提供）

賴慰玲葉靖儀曾合作綜藝節目

其實阿賴與Michelle之所以如此有CP感，全因二人之前曾合作J2綜藝節目《CP 訓練營》，當時阿賴是Michelle的演戲導師，這點亦是監製「撮合」二人再合作的原因。而基於二人當時建立的默契，這次在《石棺》中重聚自然份外投契，Michelle更不止一次大讚阿賴自己照顧無微不至，除了會與Michelle分享拍戲心得及分析劇本角色，阿賴還會陪Michelle飲珍珠奶茶及交換「少女心事」，二人戲裡戲外都有著極深厚感情。至於憑僅播出兩集的《石棺禁戀》，已成功與吳沚默及Michelle建立非常CP感的阿賴，更因而獲封「百搭閨密」，十分搞笑。

賴慰玲葉靖儀曾合作綜藝節目。（公關提供）

鄧智堅教師級演技秒變窮兇極惡

除了Cathy與阿賴的超微妙關係，鄧智堅在單元中的教師級演技亦是亮點之一！昨晚一幕，當一堅懷疑小雪因為心繫Cathy違抗自己指令時，原本還好聲好氣溫柔稱呼小雪「傻妹」的他，忽然「一秒變面」，邊扯小雪頭髮、邊以極度兇狠兼咬牙切齒Tone向小雪狠狠吐出：「你唔係假戲真做阿嘛，你以為佢真係你個Friend呀？你唔係唔記得佢條仔係點死？你見到佢嗰陣有冇心虛？」，表情及聲線均令人極度心寒。

鄧智堅教師級演技秒變窮兇極惡。（公關提供）

葉靖儀5秒展現角色複雜情緒

其實除了智堅，Michelle昨晚臨向一堅「報告」前的「5秒神轉折內心戲」亦做得十分不俗！由於遲遲未能按堅哥吩咐找到「隱藏鉅款」，Michelle先是懷著誠惶誠恐的心情準備「面聖」，不過經過一、兩秒猶豫後，Michelle終下定決心，並努力擠出「公關式笑容」敲門準備面對堅哥，短短5秒已清楚展現角色的複雜情緒，相當有潛質！