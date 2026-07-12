雀骨劇情｜最新追劇日曆/更新時間+演員關係圖+角色簡介

《雀骨》陸劇。有吳孟璋、岩照作為編劇，高翊浚、孫夢飛為執導，由陳艾米、侯明昊領銜主演的一套以古裝愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《雀骨》電視劇情大綱

一紙賜婚，牽起兩段孽緣。心狠手辣的靖安王府世子蕭無衣（侯明昊 飾），強娶沉迷機關術的太傅千金謝嘉魚（陳艾米 飾）。她名義上是太傅之女，實則身分另有隱情；他以鐵面魔頭之姿迎她入府，她以假千金之身嫁作側妃。二人從契約夫妻起步，表面各取所需，暗地裏互相猜忌試探，卻在生死困局中一層層扒開對方的偽裝與馬甲。

山河破碎，他為天下不惜此身，卻唯獨對她徒生貪戀。她本是瀟灑來去的自由人，也為他作繭自縛忘卻前塵。愛意與殺意同生共長，二人在聯手破解身世謎團、對抗朝堂陰謀的過程中，逐漸從契約夫妻蛻變為生死相守的知己。他於亂世荒唐中護她一方安寧，她涅槃重生助他成就萬世之名，終攜手破朝堂陰謀，守家國太平。

《雀骨》播出更新時間｜最新追劇日曆

《雀骨》電視劇幾時播?《雀骨》於7月11日播放，一共有28集，由愛奇藝播放。

《雀骨》播出更新時間｜最新追劇日曆

《雀骨》演員關係圖

《雀骨》演員關係圖

雀骨劇情

雀骨劇情

《雀骨》演員

陳艾米 飾 謝嘉魚

陳艾米 飾 謝嘉魚（雀骨官微@Weibo）

侯明昊 飾 蕭無衣

侯明昊 飾 蕭無衣（雀骨官微@Weibo）

何潤東 飾 謝懷歸

何潤東 飾 謝懷歸（Weibo@何潤東）

程莉莎 飾 姚藴之