苗金鳳離世丨家人發訃聞公告喪禮安排　於7月21日大圍設靈

資深藝人苗金鳳（原名林慧珊）於上月25日不幸與世長辭，享壽84歲。其家人於今日（9日）正式發出訃聞，公告其喪禮的具體事宜。喪禮定於7月21日（星期二）下午五時至晚上九時，假大圍寶福紀念館二樓寶功堂設靈。翌日（22日）上午九時將舉行大殮儀式，十時辭靈，隨後奉柩前往鑽石山火葬場進行火化，正式告別塵世，讓親友及影迷作最後送別。

其家人今日（9日）發出訃聞，公告其喪禮事宜。（FB圖片）

橫跨半世紀的演藝傳奇

苗金鳳的演藝生涯橫跨超過半個世紀，是香港影視界一位備受尊敬的傳奇演員。她於1960年代年僅17歲時便憑藉電影《雙鳳仇》一舉成名，以清秀溫婉、楚楚可憐的氣質走紅粵語片時代，代表作《一水隔天涯》及《珍珠淚》更是家喻戶曉。隨著粵語片式微，她先後效力麗的、佳視、亞視及TVB，展現極廣戲路。

90年代重返TVB後，她轉型飾演氣場強大的長輩，在《第三類法庭》中飾演邵美琪霸氣十足的母親「韋金鈴」，以及在《烈火雄心》中演繹精神分裂患者，精湛演技大獲好評。2013年她受邀出山參演《女人俱樂部》（M Club）飾演尖酸刻薄的奶奶，出色演繹再獲網民一致讚賞。在2015年完成舞台劇《杜老誌》後，她便正式告別幕前過著低調的退休生活，如今佳人已逝，但她留下的無數經典角色將永遠活在影迷心中。

苗金鳳曾接受有線電視訪問剖白自己息影原因。（網上圖片）