Mike導10米高空墮地致粉碎性骨折　需休養4個月方可正常步行

ViuTV人氣電視節目導演Mike導（劉諾衡）以瘋狂、破格且不按牌理出牌的綜藝導演風格聞名。熱愛戶外運動的他，近年沉迷徒手攀石，並不時在社交平台分享挑戰片段。日前他在野外攀石時發生嚴重意外，從約十米高空墮下，導致右腳跟骨粉碎性骨折。



Mike導在野外攀石時發生嚴重意外。（IG@soaplau）

Mike導失足墜地仍從容不迫

意外發生時，Mike導正進行野外徒手攀石。片中可見他原本準備一躍再攀，卻不幸直墜地面。雖然現場地面已鋪上安全軟墊，但他偏偏不慎跌在軟墊範圍外，右腳直接承受地面重擊並痛得縮作一團，負責拍攝的隊友更嚇得驚呼：「哎呀，出事！」儘管意外發生，當他被友人抬下山，面對鏡頭時依舊從容不迫，亦幽默表示：「下年再嚟！」。

Mike導失足墜地仍從容不迫。（IG@soaplau）

醫生表示休養四個月方能正常步行

事後Mike導於社交平台上展示X光片，證實自己筋骨粉碎性骨折，並詳細講述傷勢狀況。他透露自己已留院九日，心情難免低落，不知道往後會對其運動能力造成什麼影響。關於康復進度，醫生保守估計他需要至少四個月才能恢復正常行走，若要完全恢復運動，則至少需等九個月。

Mike導證實自己筋骨粉碎性骨折。（IG@soaplau）

網民留言勸Mike導多作休息

一眾粉絲及網民見狀，紛紛留言勸阻，提醒他切勿操之過急。叮囑他務必好好顧好傷腳，切勿讓傷腳落地受力，亦勸他安心靜養、多作休息，跟隨復康療程循序漸進，千萬不要心急。