何天嵐曾天妤進軍書展收益全捐兒童教育　主打自然美大曬健康性感

今年書展將更熱鬧及有意義。臻世娛樂旗下兩位長腿美女──身高173cm的何天嵐Wren與170cm 的曾天妤Ece聯手推出首本慈善影集ECE & WREN《The EW Axiom》，7月10日於西九龍中心舉行發布會，正式宣布殺入今年書展。



何天嵐與曾天妤Ece聯手推出首本慈善影集。（公關提供）

兩人更公布收益將捐予「18同行 Green Feet 18」及「優樂生活兒童教育資助計劃」，希望以影像凝聚力量，為基層家庭與兒童教育出一分力。兩位女神並透露將於7月15日現身書展與粉絲近距離接觸，勢必成為焦點。

何天嵐與曾天妤Ece聯手推出首本慈善影集。（公關提供）

何天嵐坦言希望影集能真正幫到人

Wren坦言，希望影集不只是一件商品，而是一份能真正幫到人的力量：「佢哋喺教育路途上嘅堅持好令人感動，我哋好想凝聚大家嘅愛心去支持佢哋。」Ece 則指兩個機構「好貼地」，不只提供物資，更重視心靈健康與教育方向：「呢個方向同我哋想傳遞嘅『共生』理念好夾。」

何天嵐坦言希望影集能真正幫到人。（公關提供）

曾天妤分享童年時學習空間單一

Ece分享童年時學習空間單一，興趣無處安放，因此希望透過慈善項目讓小朋友有更多探索機會：「希望佢哋可以做個有靈魂嘅人。」Wren 則感恩自己從小得到父母鼓勵發掘興趣：「呢種幸福感令我想將呢份支持延續落去。教育係小朋友睇世界嘅濾鏡，我希望佢哋見到嘅係一個充滿鼓勵嘅世界。」談到香港現況，兩人都直言：壓力太大。Ece 認為教育應該是長跑，不是短跑；Wren更希望孩子學懂情緒管理與保持好奇心，「比起分數，呢樣嘢更加重要。」

曾天妤分享童年時學習空間單一。（公關提供）

寫真以「創造與共生」為主題

ECE & WREN《The EW Axiom》以「創造與共生」為主題，記錄兩人之間的私密對話與互動。Ece 透露影集包含 10 套造型，由職場俐落到海邊飄逸，風格多變如微電影般流動。Wren 強調影集追求自然美感，無過度精修，希望讀者像跟她們一起走過一段由束縛到自由的旅程。兩人多年合作默契深厚，Wren 認為雙人部分最具特色：「互動多啲，主題性高啲。」

(左)Ece 曾天妤、(右)Wren 何天嵐_展示寫真集。（公關提供）

何天嵐、曾天妤坦言泳衣照最吸睛

談到最性感造型，兩人一致指向泳衣照。Ece認為今次影集以藝術與慈善為主，性感亦是健康路線；Wren補充沙灘泳衣最突出，但強調並非走性感市場，而是希望以陽光形象推動慈善。