鄭秀文答謝會｜搖滾區爆視線災難　前排苦主：只睇到人哋Pat Pat

鄭秀文答謝會昨晚（7月12日）圓滿結束！三場答謝會分別有劉德華、許志安和黃子華撐場做嘉賓。是次答謝會，為因應《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點》搭建及測試過程發現有重要部件出現故障而決定延期，改為一個半小時的答謝會的活動。持有《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點》門票的觀眾，依然可以憑票欣賞改期後的演唱會，或選擇退票。



一連三場鄭秀文答謝會昨晚（7月12日）圓滿結束！（林迅景 攝）

一連三場鄭秀文答謝會昨晚（7月12日）圓滿結束！（林迅景 攝）

「買一送半」超驚喜 精華版演唱會誠意十足獲激讚

因此，這次鄭秀文答謝會堪稱是一場「街市買一斤菜送半斤」的超驚喜演出。雖然名為「答謝會」，但過程絕不僅限於單純的台上聊天或握手等粉絲見面會形式，反而更像是一場經過精心編排的「精華版演唱會」。儘管省去了大型舞台效果並縮短了時長，但觀眾期待的元素依然全數呈現。從社交平台的熱烈討論可見，入場觀眾大多盡興而歸，不少人更大讚答謝會內容精簡到位，既有熱門金曲亦有勁歌熱舞，出場嘉賓的陣容更是一絕。

留意舞台側邊已經企滿晒人，但係睇返座位表，呢啲全部係坐位，唔係企位。（林迅景 攝）

現場氣氛好係好，但係逼唔到去前排號觀眾就乜都睇唔到。（林迅景 攝）

現場氣氛好係好，但係逼唔到去前排號觀眾就乜都睇唔到。（林迅景 攝）

其實都幾混亂。（林迅景 攝）

搖滾區爆視線災難 後排觀眾湧向台前釀混亂

不過，有人滿載而歸，卻也有人抱憾而回。社交平台 Threads 上出現多篇帖文，指出在靠近主舞台的搖滾區內，有大批觀眾嚴重遮擋了視線。據記者現場觀察，當晚開場前觀眾都相當守秩序地留在座位上；但直到鄭秀文正式登場獻唱時，不少原本坐在後排的觀眾便一擁而上，直衝到最前排的欄杆位置。

呢個角度就清楚好多。（林迅景 攝）

呢個角度就清楚好多。（林迅景 攝）

有網民投訴乜都睇唔到。（threads截圖）

前排苦主慘被遮擋 網民無奈大呻：只睇到人哋Pat Pat

這種混亂情況並不僅限於個別區域，而是遍布整個場館的主舞台附近。可想而知，部分觀眾重金購買了前排座位的門票，視線卻被從後方湧上來的人群完全遮擋，且情況持續了整晚。據現場觀察，尾場期間這些重災區更一度傳出爭執聲。有網民在 Threads 上分享了相關片段，畫面可見人群紛紛站立甚至擠向欄杆，確實完全阻擋了視線。該名網民（Threads@fione.o_o）無奈抱怨：「一個只係睇到人哋 Pat Pat 同背脊嘅演唱會，睇到我想走」，顯然對觀賞視線嚴重受阻感到相當不滿。