「女版夏蘭特」爆紅！　自嘲玩夏蘭特招牌動作狂攬過億流量

同挪威球星夏蘭特（Erling Haaland）似樣，究竟係一件好事定壞事？尤其是當你是一名貪靚的女網紅。近日，瑞典女創作者Julie Amiini（Julia Grop）就因為外形極似前鋒挪威夏蘭特而火速爆紅。雖然一開始她對這個稱呼極度抗拒，但後來竟然開竅大玩「自嘲」，成功殺出一條血路！



撞樣挪威球星夏蘭特究竟係好事定壞事？(ig@julieamiini)

神級基因撞臉 靚女創作者慘變「魔人」感無奈

Julie Amini是一名來自瑞典的內容創作者。天生擁有一頭金髮及湛藍雙眼，加上立體的輪廓與銳利眼神，竟然與身高近兩米的粗獷型男足巨星夏蘭特猶如「餅印」。起初大批球迷湧入其社交平台瘋狂洗版，大叫她做「女版夏蘭特」。作為一名年輕女仔，突然被指似一位外形充滿霸氣的男球員，Julie一開始當然滿心抗拒及無奈，畢竟沒有女孩想與被球迷戲稱為「魔人」的男運動員扯上關係。

本身Julie Amiini（Julia Grop）又真係靚女嚟。（ig@julieamiini）

本身Julie Amiini（Julia Grop）又真係靚女嚟。（ig@julieamiini）

自從睇過佢扮夏蘭特，真係返唔到轉頭。（ig@julieamiini）

自從睇過佢扮夏蘭特，真係返唔到轉頭。（ig@julieamiini）

豁出去大玩自嘲 神還原招牌動作吸千萬點擊

不過，面對排山倒海的網民留言，情商極高的Julie最終決定「打不過就加入」。她徹底放下女神包袱，直接穿上標誌性淺藍色球衣，將長髮紮成夏蘭特最經典的「武士頭」（Man bun），親自落場拍片！她不但完美模仿夏蘭特那種帶點「機械人」感覺的跑姿與冷酷眼神，搞笑程度爆燈。

憑住扮夏蘭特，而家佢ig已經有120萬followers，條條片幾百萬到9千幾萬點擊。（ig@julieamiini）

憑住扮夏蘭特，而家佢ig已經有120萬followers，條條片幾百萬到9千幾萬點擊。（ig@julieamiini）

「女版夏蘭特」成功掌握「流量密碼」（ig@julieamiini）

幽默感大爆發 成功掌握超強「流量密碼」

這份大方自嘲、玩得起的態度，不但沒有讓她掉粉，反而令網民好感度直線飆升！Julie 成功將原本可能令人尷尬的標籤轉化為超強的「流量密碼」，該段爆笑模仿影片在短時間內狂吸9064萬觀看次數，風靡全球社交網絡。