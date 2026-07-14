鍾景輝追思會7.15演藝學院舉行　 7.16特設公眾簽名及紀念展覽

香港一代戲劇巨匠、著名演藝及文化藝術教育家鍾景輝博士（King Sir）SBS,BBS，於主曆2026年6月3日安詳離世，享壽八十九歲。King Sir一生秉持謙厚仁愛之心，將畢生精力奉獻予香港演藝及文化藝術事業，足跡橫跨舞台、電視、電影及廣播等領域，桃李滿門，深受同業、學生及觀眾的敬重。為共同緬懷這位對香港演藝界貢獻永垂不朽的巨匠，「戲劇大師鍾景輝追思會」將於2026年7月15日（星期三）下午三時假香港演藝學院，香港賽馬會演藝劇院舉行。

「戲劇大師鍾景輝追思會」將於2026年7月15日（星期三）下午三時假香港演藝學院，香港賽馬會演藝劇院舉行。（Timable）

追思會 ：網上直播廣邀各界共同緬懷

是次追思會現場因座位有限，僅供獲邀嘉賓出席，讓King Sir的親友、同業及學生能在莊重而溫馨的氛圍中作最後告別。懇請各界體諒及尊重。然而，為讓廣大公眾及媒體能共同參與這個別具意義的時刻，大會特別安排全程網上直播，三個平台將於2026年7月15日（星期三）下午三時正同步直播。

梁祖堯與King sir鍾景輝合照。 （IG@pumpkinjojoinstagram）

追思會以《小城風光》為引

是次追思會別具心思，以King Sir生前最心愛的戲劇之一、懷爾德（Thornton Wilder）編劇的《小城風光》（Our Town）風格作為主軸，帶領出席嘉賓回顧他對戲劇藝術的無私奉獻。追思會上，King Sir的姪兒鍾至權先生（Dennis）將代表家屬致辭，分享King Sir在舞台以外鮮為人知的生活點滴，包括他對麻將的熱愛，以及晚年在家中觀賞本地話劇時仍全神貫注的熱情。

追思會以《小城風光》為引。（《算死草》劇照）

展現King Sir薪火相傳的教育成果

著名導演杜琪峯、香港話劇團前藝術總監陳敢權及資深演藝人張寶之等嘉賓將先後上台分享，細訴King Sir在開拓香港舞台、築建戲劇基石等方面的卓越貢獻。香港演藝學院的學生亦將帶來演出，展現King Sir薪火相傳的教育成果。追思會將在一眾King Sir 學生帶領一眾嘉賓及全場觀眾合唱經典金曲《My Way》的歌聲中作結，寓意King Sir的教誨猶如蒲公英的種子，在香港演藝界的每個角落落地生根，生生不息。

香港話劇團前藝術總監陳敢權。（香港話劇團）

7月16日特別加開公眾簽名活動及紀念展覽

籌委會同時宣佈於7月16日（星期四）特別加開一天公眾簽名活動及紀念展覽，全面開放予大眾市民，讓廣大公眾能親身向King Sir致敬。展覽將於上午10時至晚上8時假香港演藝學院舉行，免費入場，無須預先登記。現場透過豐富多元的展覽設計帶領公眾走進King Sir的戲劇世界，設有多個主題展區，包括「獎項榮譽展覽牆」（見證大師一生對劇壇的非凡貢獻）、「金句牆」（凝聚King Sir畢生的戲劇智慧）及「紀念牆」（供公眾遙寄思念）。展覽更精心重現《小城風光》及《相約星期二》等殿堂級名作的戲劇氛圍，並展出King Sir的珍貴舞台服裝。現場亦備有心意卡及收集箱，供市民留言悼念。

7月16日特別加開公眾簽名活動及紀念展覽。（網上圖片）

延續無私奉獻帛金撥捐獎學金

按照家屬意願，追思活動懇辭花圈及花籃。如蒙賜賻，奠儀將全數撥捐香港演藝學院 - 鍾景輝紀念獎學金，以延續King Sir一生對培育演藝人才的無私奉獻，讓其精神薪火相傳。King Sir雖然已經離開我們，但他對香港戲劇、影視及文化藝術發展的深遠影響，將長存於業界每一角落；而他那謙厚仁愛、嚴謹專業的精神，更會永遠銘記於所有曾受他啟發的人心中。