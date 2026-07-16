性感KOL水爺爆超高擇偶標準理想型係車銀優　曾誤交損友參與偷竊

香港網紅水爺擁有超10萬的粉絲量，因外貌與身材皆與台灣知名啦啦隊女神林襄極為相似，被網民封為「翻版林襄」 和「香港車模女神」 。近日她以嘉賓身份登上ViuTV節目《8點直樂》單身配對環節，於節目中大方分享自身的擇偶條件，引起熱議。

香港KOL水爺登上《8點直樂》單身配對環節。（IG@waterladysy）

水爺擇偶標準極高自爆理想型是車銀優

水爺在節目中坦言自己對另一半的外貌要求極高，她心目中的理想伴侶身高最少要有 180cm，要有運動鍛煉出來的痕跡且五官標緻，同時牙齒要潔白整齊。甚至開出「希望另一半長得像車銀優」的條件。她亦透露自己喜歡待人有禮的男生，若對方習慣隨身攜帶濕紙巾，會大幅加分。相反，開黃腔和自大的男生絕對不在她考慮範圍之內。

水爺擇偶標準極高自爆理想型是車銀優。（ViuTV節目截圖）

水爺為節目黑面向觀眾道歉

水爺的超高擇偶條件被不少網民指「太過脫離現實」。雖然節目中有兩位男士向她表白，但她覺得相處時間太短，沒機會深入認識對方，最終決定不作任何選擇。節目播出後，水爺於個人社交平台發帖：「不過時間太少，無辦法再了解對方多啲，所以我最後冇作出選擇」。她亦特意澄清，表示自己在節目中黑面只是因為尷尬，並向觀眾致歉承諾會加以改善。

水爺為節目黑面向觀眾道歉。（IG@waterladysy）

水爺曾透露「乖學生」變「問題少女」經歷

早前，水爺曾分享過自己從「乖學生」變成「問題少女」的經歷，她因遭遇校園欺凌向社工求助，卻意外結識了一班不良少年，為了融入圈子更是改變形象並參與偷竊。直到後來警察上門拘捕，母親的一句「對你極度失望，以後不再信任你」才讓她瞬間清醒過來。

水爺曾透露「乖學生」變「問題少女」經歷。（IG@waterladysy）