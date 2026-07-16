唱錢｜柯雨霏高低音輕鬆轉換　詹天文頂住森美壓力勇奪MVP

由森美、Eric Kwok（郭偉亮）帶領Plan V成員李茵彤（Desta）主持、Eric Kwok擔任音樂總監的互動音樂Game Show 《唱錢》（英文名：Music Money Monster），本周六晚（18日）8點30分翡翠台播映。

《唱錢》推出全新Team Battle版本。（官方提供圖片）

唱錢｜Team Battle再度出擊

《唱錢》早前推出全新Team Battle版本，分上、下兩集播出，大受歡迎。節目乘勝追擊，今次請來《聲夢傳奇》第一季及《聲秀》共8位新勢力唱將大激鬥！「聲夢隊」成員是姚焯菲（Chantel）、詹天文（Windy）、何晉樂（Rock）及冼靖峰（Archie），「聲秀隊」則是馮熙燮（Ryan）、柯雨霏（Ophelia）、胡子貝（Matt）與甄敏芳（Jenny），當中Windy更是第二度挑戰《唱錢》。各人以不同方法聚首練習，Ophelia與Jenny更是透過FaceTime練唱。

「聲夢隊」同「聲秀隊」對決。（官方提供圖片）

Team Battle版本分成兩Round ，每Round都有4個回合！今集Round 1為「女女VS女女」，下集Round 2為「男男VS男男」，歌曲範疇涵蓋「男歌合唱」、「女歌合唱」、「男女合唱」及「獨唱」。兩隊抽「先後」咭決定首回合攻守次序，先攻隊可從Sing盤中自由選擇挑戰Level 1至Level 8的歌曲，成功挑戰可獲得與Level 級數等同的分數；若挑戰失敗，相應Sing盤Level 將永久封鎖，另一隊亦同時失去挑戰資格。

Chantel（左）、Windy（右）默契十足。（官方提供圖片）

Jenny（左）、Ophelia（右）FaceTime練唱。（官方提供圖片）

Team Battle還增設「技能發動」及「Monster翻盤戰」兩大元素。每隊每集均擁有一次「技能發動」權，可挑戰敵隊的成功Sing盤關卡，若所得綜合成績高於敵隊，便可將對方之前所得的分數搶過來！至於「Monster翻盤戰」更精彩，兩隊均有權選擇Monster，成功的話所得總分將會Double；失敗的話，之前所得分數將被減半，相當刺激！最終本集積分較高一隊將會勝出，並能為家庭觀眾赢取1萬港元福利，而今集兩隊所得分數，亦將會累積至下一集。

Monster翻盤戰好刺激。（官方提供圖片）

唱錢丨柯雨霏高低音來回轉換

今集精彩位莫過於師姐妹一場《電燈膽》對決！「聲秀隊」的Ophelia和Jenny率先挑戰經典K歌《電燈膽》， Ophelia未演唱先興奮地說：「純粹我估啱咗。」二人無論音準還是拍子都拿捏到位，高音部分更輕鬆駕馭。

Ophelia（左）和Jenny（右）二人唱《電燈膽》無論拍子還是音準都拿捏到位。（官方提供圖片）

二人愈戰愈勇，展現出高強度默契。（官方提供圖片）

至於師姐「聲夢隊」Chantel和Windy就看準時機採取後攻，決定使用「技能發動」，挑戰《電燈膽》試圖搶分，二人展現高強度默契，完全不輸兩位師妹，唱畢後更興奮原地大跳，Windy事後激讚Chantel：「我覺得Chantel好犀利，嗰個點（紅色位）完全啱晒。」

Chantel（左）、Windy（右）出「技能發動」。（官方提供圖片）

Chantel（左）、Windy（右）唱《電燈膽》唔輸「聲秀隊」。（官方提供圖片）

另外，當「聲秀隊」作後攻時，Ophelia作致命反擊，挑戰被公認為極高難度歌曲《荊棘海》。此歌之所以難唱，全因歌曲音域極廣，充斥着大跨度的低音與高音轉換，要要層層遞進唱出爆發感，極度考驗歌手的唱功。Ophelia參加《聲秀》時，其實已經常選唱導師泳兒歌曲，所以她自信地說：「我應該熟。」果然不負所托，唱出高水準，Eric Kwok聽完大讚：「果然係好熟，聽佢唱已知佢唱咗無數咁多次，瞇埋眼都掂。」

Ophelia唱《荊棘海》展實力。（官方提供圖片）

絕對係實力唱將。（官方提供圖片）

Eric Kwok激讚Ophelia。（官方提供圖片）

唱錢丨詹天文男歌女唱好聽到耳朵懷孕

今集另一驚喜位，是Windy挑戰「男歌女唱」，獨唱經典歌曲《喜歡你》。未演唱前，森美竟向Windy「施壓」：「你攞唔到90%以上，你自己撳三萬蚊畀家庭觀眾。」相當搞笑。面對巨大壓力，Windy依然處變不驚，無論拍子或音準都控制了得，最終綜合成績奪得94.1%，盡顯歌唱實力，無疑成為今集「聲夢隊」的MVP。

Windy二度參加《唱錢》，信心十足。（官方提供圖片）

Windy唱《喜歡你》好好聽。（官方提供圖片）