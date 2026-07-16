李金凱孖「中聲」三子辦簽書會出奇招代手　講《中聲5》暫停傳聞

《中年好聲音》歌手羅啟豪、李金凱、劉洋及，王鄭浚仁今日齊現身灣仔書展，宣傳新書《中年好聲音之聲情之旅》，並舉行簽名會，吸引大批粉絲到場支持，場面墟冚。李金凱則以印章代手，由姐姐協助為粉絲在書上蓋印。

羅啟豪、李金凱、劉洋及，王鄭浚仁今日齊現身灣仔書展，宣傳新書《中年好聲音之聲情之旅》。（陳釗 攝）

李金凱印章代手簽名

四子受訪時，透露這次簽書會為現場100位粉絲簽名。他們笑言之前已經練定，簽了些給預訂的粉絲，不擔心會簽到攰，因有粉絲的支持才會有動力去做這件事。

簽名開始前，笑問李金凱會否送「脣印」代簽名？他笑說：「其實今次我嘅簽名，係最簡單同埋最輕鬆嘅。因為我自己簽咗名之後，做咗一個蓋印，然後打上去。（脣印直接啲？）我驚錫到甩皮。」

李金凱則以印章代手，由姐姐協助在書上蓋章。（陳釗 攝）

四子為100名粉絲簽名。（陳釗 攝）

王鄭浚仁盼銷情好四子開騷回饋粉絲

這次出書，四人自己也有身體力行買書支持，王鄭浚仁承認：「我自己買咗二十幾本。因為我喺香港遇到好多貴人嘅支持，所以要送返畀曾經幫助過我嘅貴人。」至於羅啟豪表示家人非常支持：「我唔止媽媽，我屋企人、家姐同爸爸都買咗，都訂咗啲書，佢哋都會送畀朋友。數量應該都唔少。」而劉洋也有買書買送給家鄉的親友。

面對簽名會上粉絲可能提出的合照、握手等要求，他們都表示沒問題。李金凱則自嘲：「咁我握唔到，Sorry。（如果粉絲要求錫一下呢？）咁我有賺喎。」問到若銷量理想，如何報答粉絲？王鄭浚仁直言有想過一個大計：「我同佢哋講，我覺得今次如果係反應好好嘅話，我哋四個都可以開一場音樂會。」至於地點會否選在紅館，他則笑言：「我就唔敢諗咁大啦。」

至於會否考慮出寫真集甚至「騷肌」？王鄭浚仁笑說：「我會期待劉洋嗰啲。」劉洋則將個波踢回給對方：「我騷唔到，你騷啦 ！」王鄭浚仁笑言：「睇下自己成績去到邊度先。」而羅啟豪透露自己自紅館演唱會後一直有保持健身，至於幾時可以給大家看要視乎時機，「暫時未有呢個效果，努力中。」

王鄭浚仁表示若新書銷量好，希望四子可以一起開騷。（陳釗 攝）

不擔心《中年好聲音4》「搶飯碗」

隨着新一屆《中年好聲音4》又來，被問到會否擔心被「搶飯碗」或分薄機會？李金凱表示：「其實係有緣分，我哋一齊工作係最好嘅。因為我哋真係好團結。我哋嘅熱度或者我哋嘅市場，鍾意聽我哋唱歌嘅人愈嚟愈多，呢啲係最好嘅。」

王鄭浚仁亦對新一屆充滿期待，並提及《中4》十強當中有四位是馬來西亞代表：「大家都話好強啦。好似尹景順同我一樣都係識唱女聲，而我同尤淑情就最熟，佢係緊張大師，每一場比賽錢都會問我意見。其實我哋大家都係馬來西亞人，我期待一齊合作會多過擔心搶飯碗，我覺得唔會囉。」

回應《中年好聲音5》面臨暫停傳言

提到有傳因車婉婉要拍處境劇，《中年好聲音5》面臨暫停。李金凱不認同：「其實應該唔係話無《中年好聲音5》，可能唞一陣先，如果我哋全部內容都一樣，觀眾都會疲勞，可能諗咗啲新嘅內容再繼續做。其實我都唔知。」

羅啟豪希望《中聲》生可以一齊拍劇。（陳釗 攝）

劉洋望有機會演出新一輯《愛·回家》

而劉洋被問到會否客串新一輯時，則表示目前還沒有收到通知，但如果《愛·回家》劇組有機會，他也很樂意。李金凱則提議可以從探班入手，等監製見到煩，於是叫他們一齊玩。而羅啟豪則希望《中年好聲音》可以拍成劇集，一眾「中聲生」親自出演，相信會很好玩。