功夫女足｜沈慧林深圳探班獲星爺親自指導　三度聯乘電影IP推腕表

撰文：亞瑟
出版：更新：

由周星馳執導的電影《功夫女足》，日前於內地盛大上映並掀起熱潮，香港亦正式宣布將於8月13日隆重上映。作為該片的贊助商之一，「港產陀飛輪」萬希泉創辦人兼行政總裁沈慧林，早前親赴《功夫女足》「心中這團火」主題路演的杭州站與深圳站，與內地觀眾一同先睹為快。在電影放映後，沈慧林更獲邀與周星馳（星爺）合照留念，星爺更熱情約定他「香港見」，足見兩人合作無間的深厚情誼。

沈慧林，早前親赴《功夫女足》「心中這團火」主題路演的杭州站與深圳站。（公關提供）

深圳探班獲星爺親自指導 匠心打造電影靈魂

沈慧林透露，這次是繼《美人魚》及《喜劇之王》後，萬希泉第三次推出由周星馳執導的電影主題腕表產品。為了呈現最完美的藝術品，沈慧林早在電影拍攝期間，便專程前往深圳劇組進行探班，並親自攜同腕表樣品供星爺過目。向來對作品細節要求極高的星爺，亦在現場給予了許多寶貴的意見，令最終成品完美融入電影靈魂。

沈慧林表示：「周星馳導演的作品向來深入人心，這次《功夫女足》不僅帶來視覺震撼，更傳遞了強大的正能量。我非常榮幸能透過萬希泉的陀飛輪工藝，以及充滿活力的自動腕表設計，將戲中『娥眉隊』那份熱血逆襲的拼搏精神轉化為可配戴的藝術品，讓觀眾在戲院外，也能隨時感受這份永不熄滅的激情。」

深圳探班獲星爺親自指導。（公關提供）

雙方合資公司BGM發力 產品細節首度曝光

除了在電影內進行商品植入外，萬希泉與比高集團合資的公司 —— Bingo Group - Memorigin (BGM) Limited（簡稱BGM），亦強勢推出《功夫女足》主題陀飛輪及自動腕表，將電影中的熱血精神與設計美學完美融合。

產品細節曝光。（公關提供）

《功夫女足》陀飛輪腕表：工藝與武術的交融

腕表採用精密繁複的鏤空表盤設計，完美展現陀飛輪機芯運行的律動美感，象徵球場上千變萬化的戰局與球員精準的靈敏度。表盤12時位置鐫刻着「娥眉隊」的會徽；9時位置的動力儲存顯示器，巧妙地設計成「鏤空足球」造型；3時位置的星辰顯示盤，則特別融入了優雅的「中式祥雲」雕刻圖騰，呼應電影中深厚的中華傳統武術底蘊，也隱喻了隊員們日以繼夜、刻苦訓練的拼搏精神。為了讓影迷與收藏家隨心展現不同風格，腕表更特別附贈以「娥眉隊」戰衣為靈感的鮮紅色及亮黃色兩款高級鱷魚皮表帶。

腕表採用精密繁複的鏤空表盤設計。（公關提供）

《功夫女足》自動腕表：現代運動美學的展現

腕表以奔放的紅色作為主基調，表盤核心巧妙地將經典足球紋理與「娥眉隊」的隊徽圖騰結合，極具視覺衝擊力。簡約流暢的三針設計及日期顯示，搭配硬朗的鋅合金表殼及質感細膩的紅色運動風表帶，展現出時尚、活力且充滿爆發力的現代運動美學，絕對是影迷與潮流達人的日常必備單品。

隨着《功夫女足》將於8月13日登陸香港大銀幕，這股「功夫女足熱潮」勢必席捲全港。由BGM傾力打造的聯乘系列腕表亦同步登場，與影迷及表迷一同見證「心中這團火」的燃燒。

深圳探班獲星爺親自指導。（公關提供）
李金凱孖「中聲」三子辦簽書會出奇招代手　談《中聲5》暫停傳聞大S賬戶被查出僅剩40萬資金　傳汪小菲出動跨國律師追查海外資產何超欣生日派對大曬奢華千金排場　頭貼頭合照神秘俊男惹戀情揣測
香港藝人動向