梁愛離世｜一生坎坷歷盡喪夫喪子之痛　豁達面對生死：夠鐘就走

有「御用工人」之稱的資深演員梁愛憑《他來自江湖》飾演馬姐而深入民心，今日（16日）傳出離世消息，有指她7月8日於內地一家老人院因病辭世，終年87歲。入行超過50年的梁愛，曾參演過不少經典電視劇及電影，當中她將家傭、工人、管家等角色演繹得淋漓盡致，因而有「御用工人」之稱。

梁愛有「御用工人」之稱。（影片截圖）

梁愛與周潤發曾合作《江湖小子》，二人至今仍有聯絡。（影片截圖）

梁愛晚年入住老人院。（Facebook@楊紹鴻）

梁愛出生於內地，自小家境貧窮，遭親生父母遺棄，之後被送來香港的富貴家庭做養女，惟養父母家道中落，加上不時欺負她，所以她在12歲時決定離家出走，自力更生。梁愛憶述當時曾做過搪瓷廠工人、大排檔侍應及住家工人，至19歲時應徵做臨時演員，因而展開演員生涯。

梁愛在《他來自江湖》演串咀工人，跟星爺甚有火花。（影片截圖）

梁愛晚年入住老人院。（Facebook@楊紹鴻）

梁愛歷盡喪夫喪子之痛

在60年代，梁愛下嫁著名導演左几，本來生活不錯，但遇上時局動蕩，丈夫投資拍攝的影片無法賣出，讓二人經濟陷入困境。於是梁愛為家庭重新打工，做過工廠包裝工人，其後麗的電視邀請其兩公婆加盟，梁愛再於70年代轉投無綫，當時她邊拍劇，邊要賺錢供兒子到英國讀大學，故寧願少對白拍多幾組戲。梁愛其後一家移民到加拿大，老公左几於1997年在加國病逝，終年81歲。但由於老公彌留期間，梁愛正在馬來西亞拍劇，故未能趕及見最後一面。自老公過身後，梁愛仍有繼續拍劇，不過卻在香港跌倒受傷要留院，兒子由加國返港照顧母親，豈料兒子在家中因隱性心臟病猝死，終年55歲，讓梁愛飽受喪子之痛。

梁愛歷盡喪夫喪子之痛。（網上圖片）

梁愛不想成為孫兒的負累。（YouTube影片截圖）

梁愛豁達面對生死：夠鐘就走

歷盡滄桑的梁愛早已看透生死，她自爆曾因心臟問題三度暈低入院，故已預早簽定「不急救同意書」，並願死後捐出遺體做大體老師。梁愛曾豁達以此金句自勉：「夠鐘就走，做人要認命……老來求去得舒服……80幾歲仲唔『收工』？唔好霸住人哋個位。」