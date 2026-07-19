專訪｜妹頭曾被電台名主持訓示「塞錢入袋」：你咁拘謹返去影硬照

現年38歲的「妹頭」盧頌恩活躍幕前多年，從中學時期的模特兒，到入選真人騷《十人巷》，再歷經新城電台、有線和商台的磨練，如今她被尊稱為「HOYTV一姐」，由昔日的「妹頭」升級做「妹姐」，雖然備受矚目，但妹頭一如既往地幽默，她笑說：「我純粹年紀上係阿姐，『阿姐唔好阻住條路！』嗰啲阿姐！」

訪問地點：松．Sung 何文田店

妹頭接受《由零說起》訪問。（資料圖片）

7歲父親離世

妹頭7歲時，父親因癌症離世，任職會計的媽媽獨力撫養兩姊妹。談起這段童年往事，她坦言：「嗰時太細個，唔知咩事，淨係見到佢推出醫院，爸爸走啦！唔係好有感覺，過咗幾年見到媽媽啲相，佢個樣係灰咗，好唔開心，咁早就冇人陪佢。」

妹頭是模特兒入行。（妹頭盧頌恩Facebook）

在《十人巷》學會尊重專業

妹頭第一份在主流媒體的工作是參加《十人巷》，節目中導師森美曾告誡她：「做呢行要有自己性格，如果吓吓都隨波俗流，我哋點解要你？」她曾因態度問題被雪藏一星期，她憶述：「Stylist畀咗啲嘢我，我覺得唔係好襯，問可唔可以唔戴呀？就令人覺得我『搞錯呀？係咪揀嘢戴？』後尾我諗返，係喎，呢個係人哋專業，我唔應該挑戰，學到要信任團隊專業嘅意見。」

妹頭參加《十人巷》以「龜仙人」之名亮相。（網上圖片）

任有線主持《南非世界盃》

2010年，妹頭加入有線電視主持《南非世界盃》。當年從百人中脫穎而出的試鏡場景，她憶述：「嗰時廠有100個女仔，對鏡頭講足球資訊，後面有監製睇住，最後揀咗我入去試。」以一張「白紙」的身份講波，她連食飯時間都要用來惡補知識：「食飯都要睇報紙話Highlight，了解吓比賽發生咩事、形勢如何，球星發生咩新聞，唔通坐喺度白逗人工咩？冇可能！」

面對極具挑戰的體育節目，她特別感激前輩們充滿人情味，經常主動「交波」讓她有表現機會：「見到我一個新新哋嘅女仔，點都畀啲機會佢啦！佢哋會問我：『妹頭有咩意見呀？』我就將功課一輪嘴講出嚟。」

妹頭好靚！（妹頭盧頌恩Facebook）

講波捱更抵夜是常態，妹頭形容當時的生活完全是融入高壓的循環中：「歐聯講完出嚟都朝早5點半，一出嚟嘩，個天又唔係光得晒、又唔係黑得晒，個畫面係好空虛。但嗰陣7點鐘又要去港台做主持，5點鐘收工，夜晚又準備拍。嗰陣個循環就係咁，24小時年終無休。通常有時夜晚10點做完節目，2點再開咪講波，中間嗰兩個鐘就喺廠度瞓。」

《新香蕉俱樂部》三主持「塞錢入袋」

23歲時，妹頭獲加入新城電台《新香蕉俱樂部》擔任接綫生。三位主持杜浚斌 （Ben）、林盛斌 （Bob）、范振鋒（Ricky），范振鋒賜名「妹頭」。妹頭感激三位主持給機會：「初時匿埋後面篩選邊啲電話可以嚟入直播，佢哋會突然捉你入嚟講兩句，報吓天氣，畀機會你。」任接綫生9個月後她終於獲得開咪機會，更被前輩的話點醒：「開咪係咁㗎啦、做節目係咁㗎啦！你咁拘謹返去影硬照啦！」這段經歷塑造了她如今玩得、開朗的性格。

妹頭早年經常亮相球彩台做主持。（fb@妹頭 ．盧頌恩）

拍旅遊節目與溫泉驚魂

後來，妹頭決定專注綜藝娛樂軌道，主力拍攝旅遊節目。講波與旅遊節目各有各辛苦，她說：「講波同旅遊節目兩樣嘢嚟。講波係regular，唔使擔心咁多嘢，熟習咗聯賽就可以應付到表面；旅遊節目成日有唔同突發，吸引力就係你可以成日睇到唔同嘅景象，你個人嘅能量就會Keep住不斷咁高、年輕咗！」

拍旅遊節目少不得飛來飛去，妹頭憶述：「有一次日本拍鐵路遊，頭半個月返嚟落地擺低個喼，返嚟錄其他節目嘅VO，跟住返屋企換個喼，第二日又飛返日本，成個月都係咁。」在主持《卧底旅行團》期間，最難忘是在內地浸溫泉遇見漂浮的白色腳皮，她直言：「嚇到嗌唔到出聲，好似撞嘢咁，走啦走啦！」遇上內地導遊黑面暗諷「又唔買呀？咁你跟團做咩？」但妹頭笑言不怕：「我哋唔熄機！」

對比《臥底旅行團2.0》的泳衣相，妹頭當時確實瘦好多，不過她說好彩泳衣有彈性，所以肥了都著得落。（《臥底旅行團2.0》）

妹頭與「阿正」李尚正今為HOYTV人氣拍檔，但她強調兩人並非上下把關係：「唔會長期俾佢玩弄，有時我都會趷吓佢！」她更笑言節目中的「英雄救美」是阿正刻意營造：「佢特登捕捉呢啲場面，等你驚吓先，先出手救你。反而啲Crew成日『扶住我』，唔知點解天生又驚高又驚水，阿正又好大膽，成日話『有咩好驚！』但我內心顫抖，唔通又發出嚟咩。」