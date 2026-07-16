港女旺角站生擒賣假鞋騙徒影片瘋傳　身份曝光原來是曾選美歌手

今日（16日）網上瘋傳一條短片，有一名女子在旺角站捉住一個講普通話、戴cap帽的男子，不讓他走，根據網民標題，事件是「大陸人在旺角賣假波鞋斷正!港女伏埋當場報警拉人！」只見該名男子拎住一袋二袋，而女子就捉住他不讓他走，並用普通話對他說：「背包給我，不行！你不能走！這個人賣假波鞋，還有網上騙案…」這位「港女」熟口熟面，原來就是曾參加《尾二一屆口罩小姐》、「大閘蟹小姐」等的歌手鍾雨璇（前名蘇慧恩），她事後都有在社交平台分享事件始末，透露成功取回$1600，並說：「今日真係大快人心成功擊敗詐騙集團！」

今日（16日）網上瘋傳一條短片，有一名女子在旺角站捉住一個講普通話、戴cap帽的男子，不讓他走，根據網民標題，事件是「大陸人在旺角賣假波鞋斷正!港女伏埋當場報警拉人！」（threads@ kirby_super_newstayclub）

當街捉實假鞋黨唔准走 代友報仇逼退款

網上片段所見，旺角港鐵站有一名長髮女子一邊用手機拍住一名操普通話口音的男子，由於現場環境嘈雜，但仍聽到她用普通話說：「你現在就付款！這個人賣假波鞋，還有網上騙案……你現在就付款給我！我是藝人！」該名男子幾次想走，但女子將她捉實，指控對方賣假波鞋、騙人，表示要幫朋友報仇，並讀出一個銀碼要求對方立即付款。最後，男方答應付錢，二人走到一旁，影片便作結。

網上片段所見，旺角港鐵站有一名長髮女子一邊用手機拍住一名操普通話口音的男子，不讓他走。（threads@ kirby_super_newstayclub）

由於現場環境嘈雜，但仍聽到她用普通話說：「你現在就付款！這個人賣假波鞋，還有網上騙案……你現在就付款給我！我是藝人！」（threads@ kirby_super_newstayclub）

該名男子幾次想走，但女子將她捉實，指控對方賣假波鞋、騙人，表示要幫朋友報仇，並讀出一個銀碼要求對方立即付款。（threads@ kirby_super_newstayclub）

「正義港女」真實身份原來是歌手鍾雨璇 網民讚英勇

片段在網上瘋傳，網民留言：「個女仔又勇敢又靚」但也有人質疑她講普通話，究竟是否香港人。不過《01娛樂》就認出這名女子其實是香港歌手鍾雨璇（前名蘇慧恩），她也有在社交平台交代事件，貼出一張黑底白字圖：「是次任務成功，成功擊敗賣假波鞋集團，幫朋友拎回被騙金錢。」她分享事件經過：「話說朋友在Carousell 用＄1600買波鞋，點知貨又收唔到，錢又拎唔返，賣家完全唔應機大概一個月，賣家以新帳號詐騙，終於約到賣家交收，成功現場取回＄1600！🦾💪💪感恩.偉大嘅智能電話幫到手🎬一見到佢，即刻用手機拍低佢個樣，仲有交代『正氣』資料後，終於嚇怕匪徒！立即課金！終於替月行道，儆惡懲奸」有網民就留言說：「加入做東張女神吧！💪💪💪」

《01娛樂》就認出這名女子其實是香港歌手鍾雨璇（前名蘇慧恩）。（IG@ophelia_o3）

她也有在社交平台交代事件，貼出一張黑底白字圖：「是次任務成功，成功擊敗賣假波鞋集團，幫朋友拎回被騙金錢。」並分享事發經過。（IG@ophelia_o3）

鍾雨璇曾參加「大閘蟹小姐」選舉。（IG@ophelia_o3）

鍾雨璇也參加過《尾二一屆口罩小姐》。（IG@ophelia_o3）