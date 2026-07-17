東張西望｜港女租客人間蒸發滿屋垃圾糞便十個狗籠　業主欲哭無淚

無綫王牌節目《東張西望》今晚（17日）揭發一宗令人震驚的「惡魔租客」個案。一名報稱在寵物診所任職助理、外表斯文的90後女租客，在租住一個單位四年後突然人間蒸發，更欠下大筆租金及水電費。業主在無奈之下，唯有循法律程序收回單位，豈料一開門竟驚見單位已變成「寵物煉獄」，滿屋雜物、昆蟲橫飛，更留下了近十個狗籠，場面觸目驚心！

網上求助揭發「垃圾屋」 鄰居投訴：以為係兇宅

據《東張西望》報導，業主早前因為與女租客失去聯絡，加上對方開始拖欠租金而感到不妙。與此同時，鄰居亦頻頻向管理處投訴，指該單位不斷傳出難聞的異味及有大量惡臭蚊蠅飛出，甚至一度懷疑屋內發生不尋常事件。

業主講述事發經過。（《東張西望》截圖）

當業主在主持陪同下，帶同執達主任前來開門收屋時，一開門便被眼前的景象嚇呆。整個單位滿佈垃圾，廚房門被雜物堵塞無法打開，廁所更是污穢不堪，牆壁及傢俬上佈滿疑似血跡和排泄物的痕跡，連主持都坦言「完全無勇氣行入去」。

屋內驚現十個狗籠 疑將住宅變非法繁殖場

更令人震驚的是，這間不足數百呎的單位內，竟然擺放了近十個大小不一的狗籠，連床底、沙發後方都發現有大量寵物排泄物的痕跡。由於該名女租客曾提供寵物診所的工作紀錄，業主與主持都強烈懷疑，對方在過去幾年內，私自將單位改裝成寵物繁殖場或私營動物留宿中心，完全無視衛生環境。

單位滿目瘡痍。（《東張西望》截圖）

業主又發現，樓下的信箱塞滿了過去四年的追債信及水電費單，部分更是疑似來自財務公司的「大字報」，反映該租客一早已經債台高築，甚至可能根本沒有在單位內居住，只是將單位用作堆放垃圾和禁錮動物之用。

單位滿目瘡痍。（《東張西望》截圖）

業主痛心怒轟：司法制度保護晒呢類「無賴」！

面對眼前的殘局，業主情緒顯得非常激動。她透露，單位目前的傢俬全部腐爛，如果要重新清理、消毒並裝修，預計費用高達港幣20至30萬元。她無奈地向主持訴苦：「我一開架電梯門，成層都係寵物味，我真係想像唔到原來呢陣味係由我間屋傳出嚟。我作為一個小市民，用盡我嘅方法我都搵佢唔到，我真係只能夠夾硬食囉！明明做錯嗰個係我嘅租客，但係你成套司法程序設計出嚟，你係懲罰我（業主）囉！點解我話係懲罰我呢？佢（租客）無後果㗎，佢有啲咩後果呢？佢搬咗屋、換咗工、換咗電話號碼，咁我可以點樣去向佢追討呢？政府或者一啲部門，都真係需要諗一吓，係咪真係要樣樣嘢都咁保護到呢一類嘅無賴呢？」

香港業主會會長余慶雲在節目中指出，雖然法律上業主有權向租客追討損失，但由於該名租客目前已經失聯、無固定工作且很大機會沒有個人資產，即使業主告贏，最終亦可能面臨「贏咗官司輸咗錢」的局面，難以收回一分一毫。