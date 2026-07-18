東張西望｜自閉男童疑遭欺凌耳塞擦膠碎　校方查無此事家長轟隱瞞

校園欺凌問題一直備受社會關注，最新一集《東張西望》接獲張生及張太投訴，指其就讀大埔一間小學一年級、患有自閉症的兒子慘遭同學嚴重欺凌。面對愛兒受虐，張太在鏡頭前聲淚俱下地控訴：「「我仔仔有自閉症，佢講嘢都唔叻，但佢真係一個好單純同埋好天真嘅小朋友，佢自己冇可能作得到呢啲嘢出嚟。」

張生、張太就讀小一、患有自閉症兒子疑遭同學欺凌。（電視截圖）

探熱器揭耳藏大量擦膠碎 遭恐嚇杯葛啞忍近三星期

事件曝光源於今年六月底，張生發現兒子頻頻𢯎耳仔，於是利用智能探熱器檢查，赫然發現愛兒耳道內藏有大量疑似擦膠碎的異物。張生震驚之下即時出手，竟連環夾出六、七粒擦膠碎，部分更塞得極深。兒子起初飽受驚嚇不敢作聲，直到翌日在充滿安全感的環境下才和盤托出。原來在考試前某個星期的小息，同學A在另一名同學目擊下，先後六次將擦膠碎硬塞入其耳道。張生心痛指出對方更用言語威嚇：「講咗一啲恐嚇嘅說話叫佢唔好同屋企人講、唔好同其他人講，如果唔係就冇人同你玩。」張生張太得知真相後翌日即帶兒子求醫洗耳，發現異物已在耳內逗留長達兩至三星期。

小朋友啞忍近三星期。（電視截圖）

耳仔被塞多嚿擦膠。（電視截圖）

好大粒。（電視截圖）

大大小小取出6嚿擦膠碎。（電視截圖）

校方聲稱問過廿人無發現 涉事同學巧合離港惹隱瞞疑雲

為了替兒子討回公道，張生張太於6月29日帶同投訴信到學校交涉。校方花費三日時間調查後，竟在會面中回覆指「訪問咗20個小朋友都話冇發現呢一件事」。這個調查結果令張生極度憤怒，他當面直斥校方：「我反問佢哋，你哋一個個都話冇，你哋嗰個話事檢查唔到，你哋點樣問？我作為家長我睇見我小朋友真係身體受到傷害，耳仔六七粒擦子膠出晒嚟……你係咪要我行返出去話俾個仔聽咩事都冇發生過算數啦？學校查唔到㗎喇。」當家長要求直接找涉事的同學A了解時，張太表示校方的回覆極度荒謬：「佢哋先去透露原來同學A已經唔係香港，然後就同我哋講，我哋暑假之前呢都唔會搵到佢㗎啦。開完會之後我哋好質疑校方係唔係有意去隱瞞呢件事，或者有要去隱瞞呢個同學嘅行為呢？」

黎寬怡講解事件來龍去脈。（電視截圖）

《東張》有向涉事校學了解。（電視截圖）

張氏夫婦投訴後，校方稱查無此事。（電視截圖）

網上爆料逼出校方官腔公函 家長徹底心死決意轉校

面對校方的冷處理，張生張太的朋友看不過眼，決定將事件在社交媒體公開。網上曝光後，學校態度突變，即日極速發出兩封公函列出詳細時間線，企圖向外界證明「有做嘢」。然而，張太直言對這些門面工夫毫不賣帳：「我哋一啲都感受唔到有任何嘅幫助囉。」對於《東張》的查詢，校方僅以事件仍在跟進及涉及私隱為由拒絕評論。經歷今次事件，張生直言已徹底心死：「我哋已經失去信任，唔會再俾佢喺呢間學校度讀，嚟緊嗰年我哋會尋求轉校囉。」張太最後更感觸表示，會藉此事為兒子好好上一課：「呢件事代表我哋太大嘅壓力，但係我哋覺得我哋需要學習，同埋我哋都需要第時話俾我哋嘅仔仔聽，你爸爸媽媽曾經為過你盡晒力去搵公道，去搵公義。」

事件在網曝光後，校方再發兩封聲明，其中一封係畀張生張太。（電視截圖）