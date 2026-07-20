TVB第一期訓練班成員74歲精神飽滿　做「隱世華佗」開抖音入內地

現年74歲的黃允財曾在83年版《射鵰英雄傳》中飾演歐陽克，演技備受肯定，在《陸小鳳》飾演花滿樓一角成爲他最具代表性的角色。息影多年的他已甚少參與幕前演出。最近他進駐內地社交平台抖音，更post出自己與圈中人的聚會，雖然已經74歲，不過依然精神飽滿！

黃允財演出過花滿樓。（劇照）

黃允財演出奸角歐陽克。（劇照）

曾是TVB的當紅小生

畢業於無綫（TVB）第一期藝員訓練班的黃允財，古裝扮相溫文爾雅，加上演技精湛，曾是TVB的當紅小生，他在《陸小鳳》中飾演的花滿樓一角更是大受歡迎。其後黃允財曾過檔亞洲電視，主演電影、話劇、舞台劇等，除了是演員、主持之外，他在唱歌、配音、編劇、導演方面都有不同的成就，絕對是一位名副其實的才子。

古裝扮相溫文爾雅。（影片截圖）

轉行中醫做「隱世華佗」

黃允財已轉行做中醫師多年，早在80年代他就拜師學習中醫，專長針灸把脈，而他醉心鑽研中醫，原來全因父母，他曾在接受訪問時透露因父母有病，一個患癌，一個中風，但當時他未能治好他們，令他大感遺憾，所以他開始跟老中醫學針灸和藥理。現時黃允財已成為香港著名中醫師，開設醫館行醫濟世，不時免費為貧苦老人睇病，相當有愛心，更因而被封為「隱世華佗」！

與圈中人的聚會。（抖音＠黃允財）