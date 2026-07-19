中聲4｜吳亦偉背景強勁目標三甲　練廣東歌陷崩潰：像嬰兒學走路

來自台灣音樂世家的吳亦偉，今日（7月19日）到將軍澳出席《中年好聲音4》十強見面會。被視為大熱門之一的他，接受《香港01》訪問時，坦言現時心理狀態未算太緊張，唯一最令他感到壓力的，反而是每次抽中廣東歌的挑戰。對他而言，廣東話的咬字與發音，簡直是「攞命」。

吳亦偉自爆練習廣東歌時極受挫。（陳釗 攝）

十強心態淡定：唯一緊張是抽到廣東歌

被問到目前身為十強選手的心態，吳亦偉自言其實沒有太過緊張，唯獨一件事能讓他緊張的是：「如果我抽到粵語歌的時候，我要怎麼去詮釋跟怎麼盡量能夠一次比一次進步，比上次好。」

吳亦偉透露了練習方法，他會先去找這首歌的粵語拼音，並仔細記錄需要特別注意的發音技巧，尤其是那些在普通話中不常見的閉口音和尾音，而且還有些字的發音在兩種語言中完全相反，令他吃盡苦頭：「最難的是好多字同普通話是相反的，例如『走路』的『走』和『早上』的『早』。所以我唱歌時，有時會不小心把普通話的發音唱了進去。」

廣東歌特訓前三天極崩潰：像嬰兒學走路

吳亦偉坦言，每一次選到廣東歌，前三天的練習期都是非常辛苦，甚至讓他感到挫敗與氣餒：「我覺得最辛苦是，每次我選到這首歌（粵語歌）的時候，我的前三天都非常的受挫。就是很像嬰兒，想要學爬、學走路。那三天我心情都很受創，但是就是會一直聽，因為其實粵語歌每一首對我來說都是新歌。我除了要熟悉它的旋律之外，然後也要了解它咬字要怎麼咬。」

他更苦笑形容，學習廣東話的難度甚至超越了唱歌本身：「我覺得好難喔！」他表示，自己堅持要獨自練到四、五天有把握才敢去見指導老師，以免浪費老師的時間。

吳亦偉和張與辰是好朋友，他透露對方在二十強時曾給予他不少鼓勵，叮囑他「一定要學幾首粵語歌」，沒想到一語成讖。（陳釗 攝）

猛料音樂人爸爸、家姐全力支持

吳亦偉透露，目前他過着台灣、香港兩邊飛的生活，每次有比賽工作，就會在香港逗留四、五天，連在飛機上的時間都在瘋狂聽歌特訓。

出身於音樂世家的他，父親是金曲獎得主吳廷宏，姐姐為知名歌手吳亦帆。吳亦偉透露，每次他在台上唱完，家人都會在台灣透過網絡重溫他的片段並給予意見，「爸爸會鼓勵表現還不錯，姐姐就會比較嚴格，她說：『這個地方如果你這樣唱，可能會更好。』」他提及此前演繹《真實》時，姐姐曾警告他：「完了完了，你會被淘汰，這樣唱不行」，然後教她該怎樣詮釋，促使他找老師緊急修正，最終獲得對方「還不錯，這樣沒問題」的認可。

吳亦偉生於音樂世家，父親是金曲獎得主吳廷宏，姐姐為知名歌手吳亦帆。（陳釗 攝）

被問到會否希望在音樂上創下一番成績證明給家人看，吳亦偉直言當然想，幸自己與父親、姐姐的曲風截然不同，「我跟爸爸跟姐姐，我們三個人是不同曲風的，所以不會有特別的比較這樣子。（決賽他們來嗎？）當然，如果真的是決賽最後一場，我一定會請他們來！在大舞台我就會更享受，更想要更好的去詮釋每首歌。」

目標衝擊三甲

問到被視為大熱有沒有壓力？吳亦偉笑指自己其實並不會在舞台上感到過度緊張，壓力來源就是廣東話。但他很珍惜這次舞台，所以會盡全力。吳亦偉更大方承認，自己確實希望能衝擊前三甲：「我當然希望可以拿到前三名、三甲位置。畢竟我都由台灣飛來一年，如果拿到前三名，對支持我的家人和粉絲都算是一個很好的交代。」