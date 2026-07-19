中聲4｜尹景順被狠批唱歌似「人妖聲」　自爆愛睇惡評：我係M底

來自馬拉西亞的尹景順今日（7月19日）到將軍澳出席《中年好聲音4》十強見面會。尹景順在接受《香港01》訪問時，坦言被現場粉絲的應援陣容嚇到，更自爆私下是「M底」，最喜歡看Haters 的刻薄惡評。

尹景順開心表示，上一次公開見面會時已被粉絲的熱情震撼到，沒想到這次的人潮更厲害，非常感謝。（陳釗 攝）

大馬香港兩邊飛操勞病倒

尹景順目前香港、大馬兩邊頻繁奔波，近日身體操勞抱恙。他自爆其實已經病了十多天，至今仍帶有很重的鼻音。不過，當被問及如何保養聲帶時，尹景順直言自己從來不刻意養聲，反而認為聲帶就像一部跑車，雖然開得久了自然會有磨損，但若是放着太久不用，反而會「撻唔着」。

因此，即使近年在馬來西亞擔任駐唱歌手時每晚要唱二十多首歌，他亦堅持繼續唱下去：「其實我一直都無乜去養聲，因為我覺得好多時候都係心理問題，如果你覺得無事就係無事！聲帶呢啲嘢我反而覺得你保持去用佢，你反而會更鬆。好似一架車咁，你擺喺度唔用好耐，佢會撻唔著㗎嘛！但你日日開，佢就一直保持住同一個Level囉！」

近日大馬、香港兩邊飛，操勞病倒。（陳釗 攝）

網民封「大馬周深」、「男版王菲」 尹景順笑稱不敢當

受節目帶挈，尹景順笑言如今在馬來西亞或新加坡街頭，都會被路人認出並要求合照。對於有網民封他為「大馬周深」，甚至稱他為「男版王菲」。尹景順謙虛地表示不敢與兩位神級歌手相比。他大讚周深唱功厲害，自己完全不敢相提並論；至於「男版王菲」的稱號，他則透露王菲是他自己非常崇拜的歌手，自覺在演唱時有少許對方的感覺，但火候當然遠遠未夠，依然需要更多的練習與學習。

拒認冠軍大熱 冀推出個人單曲

尹景順被外界視為奪冠大熱之一，問到是否有信心登上冠軍寶座，他坦言有當然開心，但不敢抱太大野心，皆因他認為能夠走到十強這一步，其實已經「贏咗好多」，贏得了粉絲的支持，也贏得了公眾的關注。對他而言，比起爭奪頭銜，唱好接下來的每一首歌才最重要。不過他也透露，目前正積極籌備推出個人單曲，屆時將會在香港和大馬兩地同步發行。

網民封「大馬周深」、「男版王菲」，尹景順笑稱不敢當。（陳釗 攝）

曾遭狠批唱歌似「人妖聲」 笑認M底：最鍾意睇Haters惡評

參加得真人騷，難免會招來酸民的攻擊。不過，尹景順透露，自己平時非常喜歡翻看網絡上的留言，尤其是酸民和黑粉的惡評。他直言聽別人罵自己、挑剔自己唱得難聽，他不但不會生氣，反而會越看越想笑，大讚網民「好有創意」：「我好鍾意睇網民嘅評論，特別係好鍾意聽人哋鬧我！我睇吓睇吓人哋講我唔好嘅嘢呢，我慢慢會笑㗎，因為我覺得佢哋幾有創意，又講得幾啱。可能我個人嘅性格真係M底，身邊朋友都咁講過。我會覺得大家都唔鍾意我，咁如果突然間有人鍾意你，你就會好開心嘛！」

他更自爆私下很喜歡親自去回覆黑粉的留言，例如曾有網民批評他唱歌有「人妖聲」，他非但沒有動怒，反而幽默地回覆對方：「多謝你聽到我嘅人妖聲」，可見其情商極高。