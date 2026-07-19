東張西望｜苦主遇新型騙局被騙30萬　劇本、演員、場景文件乜都齊

今日（19日）一集《東張西望》講到一個新型騙局，整個騙局有劇本、有演員，連道具及場景像真度都極高，真實銀行及銀行文件都準備十足，結果被騙去了30多萬。苦主張太表示3月底收到「銀行電話」陳小姐指有按揭優惠，因為張太夫婦本身已經想買樓，所以她有繼續與陳小姐有聯絡。

《東張西望》講到一個新型騙局。(節目截圖)

張太不疑有詐

張太覺得陳小姐提出的優惠很合自己心意，於是把老公的電話給了對方，但幾日後便收到了「銀行接揭部」周先生的電話：「佢問返我哋想借幾錢，我話我哋想300萬嘅，咁佢好似出盡九牛二虎之力話可以畀我哋P減2.9最低利率畀我哋！周先生就叫我哋send身分證同3個月嘅銀行月結單畀佢，睇吓批唔批！」張太不疑有詐，對周先生所說的話深信不疑，周先生指這麼低的利率是有條件的：「佢話喺嗰啲細行度做借300萬，佢話要擺10%，即係30萬入佢嗰間銀行度做180日定期。」張太當時覺得很合理，雖然她已經有上網尋找過周先生及陳小姐的電話是否騙案，不過查不了，所以就照周先生的說話做。

張太不疑有詐。(節目截圖)

整個騙局有劇本、有演員

之後，周先生約張太到銀行見面，張太表示周先生叫她老公把月結單交到銀行分行，周先生向張太表示：「貸款部同信用卡部係分開兩個唔同部門，如果要用埋佢個配額嘅話，就要再交多一份畀信用卡部。」於是她老公把文件放入袋中並密封好，之後周先生叫她老公把文件交到柜台，對方收下後，她老公便離開了銀行。

整個騙局有劇本、有演員。(節目截圖)

最後，律師便出場了，律師相約張太老公簽署文件，最後匆匆在地鐵站內簽署，至於內容亦沒有多看。當時張太老公簽署的文件，每一頁都有銀行logo，所以更令張太為之信任，差不多在同時，張太收到周先生電話：「要我過數，過30萬零8千幾，我見到個收款人叫黃***咁樣嘅人就有質疑。點解唔係入落我哋個共同戶口而係畀呢個人？佢話呢個係律師，我哋委託咗個律師去辦，所以轉咗畀佢之後，佢聽日就開始幫我哋處理。」翌日，張太老公帶同文件到銀行查詢，結果發現自己被騙。