中聲4｜尤淑情無懼人身攻擊惡評　多謝酸民提醒：一直望住冠軍嚟

TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》十強，昨日於將軍澳舉行見面會。被外界視為奪冠大熱門的尤淑情，在接受《香港01》時大方分享參賽以來的心路歷程。她坦言自己從第一集開始，就是「望着冠軍來衝」，但過程中曾因表現未如理想而陷入低潮，甚至一度迷失自我。同時亦回應網民對她演唱《痛愛》時「灑狗血」及飆高音的批評。

尤淑情出席《中年好聲音4》十強見面會時，坦言自己從第一集開始，就是「望着冠軍來衝」。（陳釗 攝）

自首集起「往住冠軍嚟」

面對大熱這個稱號，尤淑情坦白表示從參賽的第一集唱《聽海》開始，「一直往住冠軍嚟」。她直言很想在舞台上做到自己心目中最理想的狀態。

參賽期間曾一度迷失

不過，期間她也曾一度陷入迷失的狀態。尤淑情解釋，有幾集的曲風或歌曲並不是她自己最擅長的類型，導致分數未如理想，令她信心大受打擊：「跟住就慢慢、慢慢好似有睇到，咦，又跌咗少少，可能唔係我自己擅長嘅歌啦，成個人暗咗；跟住而家好好多喇，喺朋友幫助下，個信心翻返嚟。中間真係迷失過，因為分數唔理想，所以都會有失落嘅時候，嗰陣時會變到無信心。」

尤淑情回應網民對她演唱《痛愛》時「灑狗血」及飆高音的批評。（陳釗 攝）

被好友王鄭浚仁笑指是「緊張大師」

談到好友王鄭浚仁大爆她是「緊張大師」。尤淑情笑言自己每次上台前都會極度緊張，更會瘋狂詢問對方的意見：「其實我都好問佢意見嘅，尤其揀歌，佢就會話：『哎呀，你不用擔心啦！你大熱來的嘛，你怎樣唱都進的啦！』好搞笑，其實都畀咗好多信心我。」

佛系面對網民「灑狗血」惡評與人身攻擊

對於早前在節目上演繹歌曲《痛愛》時，被網民批評「灑狗血」、只顧飆高音表演過於計算，甚至出現「孖潤腸」、「阿梅」等針對她外貌的人身攻擊。尤淑情直言不會不開心，而且這些評論完全不會打擊到她的自信心：「我唔會有hard feeling，所以我話我好佛系囉。我會睇，我都會改善，但唔代表我會有 hard feeling。最近大家都知啦，有人攞我嚟講，講啲表情嗰啲啦，我都多謝嘅，多謝佢哋提醒我。我知有人咁講，咁我就改善囉，我亦都唔會睇嗰啲負評嘅嘢。呢啲完全打擊唔到我信心。」

尤淑情為備戰，已獨自留在香港生活了四個月，雖然會思鄉，但在這裡感受到很多香港人的愛。（陳釗 攝）

尤淑情甚至大方地感謝酸民：「我係好多謝佢哋睇到我，如果我今日真係唔值得被睇到，佢哋都唔會講我囉。所以多謝佢哋講我需要進步嘅地方，呢個係我進步之後，慢慢加強我信心嘅地方。」