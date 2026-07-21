《直播天后》琦琦險被無良攝影師偷拍：佢裝針孔攝錄機喺個更衣室

攝影師裝針孔鏡頭偷拍惡行上晒新聞 Suki琦琦憶述險成受害者內幕

在直播界坐擁極高人氣、被譽為「3千萬女王」的Suki琦琦（劉殷琦），昨日（20日）現身尖沙咀出席《寫真祭新聞發布會》，為其演藝生涯首本個人寫真集宣傳造勢。身穿火辣服飾現身的她，一出場便成為全場焦點。

琦琦寫真集首度挑戰性感尺度 。（吳子生攝）

首度挑戰性感尺度

琦琦在接受《香港01》訪問時透露，這次是她人生中第一本寫真集，裡面包含了多個精心設計的造型。「入面會有啲睡衣啦、同埋最基本嘅泳衣啦。」 談到這次寫真集的性感尺度，琦琦坦言對自己而言是一大突破：「其實對我嚟講，尺度都大㗎啦！因為我平時其實好少影性感相嘅，所以今次都算係盡咗力㗎啦！」 不過她補充，拍攝時並不會感到尷尬，因為攝影師非常專業且正經，引導得很好，讓她能安心完成拍攝。

琦琦爆曾遭攝影師強行拉扯 。（吳子生攝）

自揭曾遇影樓「偷拍狂」 驚險擦身而過

隨著寫真集的推出，大眾不免關注模特兒在拍攝時的安全問題。琦琦在訪問中大爆過去曾有過一段驚心動魄的恐怖經歷。她透露多年前曾與一名叫「Max」的攝影師合作，對方事後更因涉嫌偷拍而被捕上報。

琦琦回憶道：「過往有過唔好嘅經歷，好多年前有一個叫Max嘅攝影師，原來佢係會裝Cam（針孔攝錄機）喺個更衣室度嘅。」 幸好當時琦琦因一個習慣而避過一劫：「但係嗰次咁橋，我係喺廁所換衫嘅，我冇喺更衣室度換，所以避過一劫。」

她表示當時是與另一位模特兒朋友分頭拍攝，朋友在更衣室內發現了隱蔽的攝錄機，當場要求對方開電腦檢查，才揭發事件。經歷過這次事件後，琦琦坦言留下了少許心理陰影，現在去到拍攝現場都會格外小心，盡量仔細檢查周圍環境和電器插座。

曾遭攝影師強行拉扯 擇偶條件首重成熟

除了偷拍事件外，琦琦更自爆曾在影完相後遭遇不快對待：「試過影完相之後，俾人夾硬捉住我叫我唔好走，扯住我隻手話一齊去食飯。我話唔食啊，之後就要即刻逃走！」 她指當時是在尖沙咀海旁等公眾地方，對方竟公然拉扯，令她十分無奈，事後已立刻將該攝影師列入黑名單。

被問到平日在街上會否常遇到熱情粉絲，她笑言經常遇到有人主動搭訕，只要對方禮貌、外表合眼緣，她亦樂意當作交個朋友聊天。至於目前的擇偶條件，單身的琦琦表示不喜歡吹水、口花花的男生，反而看重內涵：「我鍾意穩重少少、思想成熟啲嘅。」 當被追問其實際年齡時，琦琦則大賣關子，開懷大笑說：「年齡係秘密！」