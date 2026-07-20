謝賢逝世｜拍《賭城群英會》出意外斷肋骨 79歲依然敬業堅持拍攝
撰文：黃梓恒
出版：更新：
一代影壇巨星謝賢，今日傳來逝世消息，享年89歲。謝賢一生奉獻給演藝事業，1952年16歲時，正式考入嶺光公司演員訓練班，翌年轉投至迪華公司出道，拍了首部電影《樓下閂水喉》，自此名氣日增。
殺入電視圈一樣掂
除了在影圈發展，謝賢在1978年就受到無綫電視（TVB）邀請拍攝電視劇，首部作品就是與當紅花旦李司棋、黃淑儀合演的《蕭十一郎》，第一套劇集就是擔任男主角。翌年他又再與鄭少秋、汪明荃、鄭裕玲、陳百祥和任達華等當紅影視明星合演的長篇時裝電視劇《天虹》，也獲得相當好的口碑。
拍《賭城群英會》出意外斷肋骨
2016年謝賢出演由王晶監製，陳百祥、佘詩曼、馬國明、黃浩然和陳法蓉等人主演的《賭城群英會》。拍攝期間遇上暴雨，導致發生嚴重車禍。據知，當時四哥的座駕因為閃避一輛cut線的貨車而緊急煞車，最後釀成骨牌效應，五車連環相撞，四哥在意外中更一度被拋離座位。
事後，仍然堅持工作的他，起初不覺得身體有異狀，但之後就覺得不妥，最終回港就醫，被診斷左邊肋骨斷裂，醫生表示需要休息幾日才可以復工。而身為四哥子女的謝婷婷同謝霆鋒亦第一時間致電關心爸爸狀況，據知婷婷還陪伴爸爸到凌晨時分才離開。而四哥當時則對意外抱持樂觀態度，還開玩笑自嘲可能是老天爺要提醒他要小心。