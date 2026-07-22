氣質女神見證兒子英國名校大學畢業　190cm身形高大是NBA狂迷

現年53歲的童愛玲在1993年拍攝電影《火蝴蝶》入行，曾與梁朝偉、黎明等男神合作，因而被封為「男神磁石」。童愛玲在2003年與台灣富商王敦民結婚後，便淡出演藝圈，兩人育有一子王子毅。轉眼間王子毅已經大學畢業，早前童愛玲到英國出席兒子的畢業典禮，見證這個重要時刻！

童愛玲keep得好！（IG@eileentung）

度假。（IG@eileentung）

童愛玲當年曾與梁朝偉、黎明等男神合作，因而被封為「男神磁石」。（IG@eileentung）

童愛玲曾與黎明合作拍攝和記電訊廣告「天地線」之《天地情緣》，成功令觀眾留下深刻印象。（影片截圖）

《流氓醫生》。（影片截圖）

童愛玲在電影《記得香蕉成熟時2：初戀情人》中飾演陳堅姐姐。（影片截圖）

依然靚女！（IG@eileentung）

童愛玲兒子是NBA狂迷 英國曼徹斯特大學畢業

相中所見，身穿喱士連身裙的童愛玲，保養得宜，皮膚依然白滑緊緻，而王子毅就身穿畢業袍，身形十分高大，目測至少190cm！據知童愛玲與老公王敦民是青梅竹馬，男方更是她的初戀情人，拍拖3年就結婚。王子毅於16歲時被安排到英國寄宿學校讀書，原本已成功考入英國一間大學的法律系，但因王子毅是NBA狂迷，所以改到美國升讀大學。不過王子毅後來因覺得美國不太適合自己，最後決定返回英國讀書，如今順利於英國曼徹斯特大學畢業！

王子毅大學畢業！（IG截圖）

畢業典禮。（IG截圖）

曼徹斯特大學畢業！（IG截圖）

王子毅目測至少190cm！（IG@eileentung）

依依不捨。（IG@eileentung）

兩母子感情好好。（IG截圖）

送機。（IG截圖）

好高大！（IG截圖）

童愛玲同囝囝。（IG@eileentung）

好媽媽！（IG@eileentung）

與兒子去睇波。（IG@eileentung）

童愛玲婚後過幸福少奶奶生活 住南區海景豪宅

現時童愛玲過着幸福的少奶奶生活，閒時相約好友聚會，又有愛犬相伴，原本住在市值近4000萬的港島南區海景豪宅，但前年年尾她就發文自爆搬離豪宅，並透露新屋距離南區不遠，相信是搬到同區另一豪宅，她亦曾曬出在家中打邊爐的照片，曝光新屋內景，可見環境相當舒適，採用落地玻璃窗設計，景觀開揚，屋內裝修簡約，客廳擺放了一張米灰色梳化，飯廳設有一張可坐至少8人的長方形木餐枱，空間完全不迫狹！

身形Fit爆！（IG@eileentung）

Model身形。（IG@eileentung）

童愛玲自爆搬離市值近4000萬的港島南區海景豪宅。（IG@eileentung）

童愛玲同媽媽。（IG@eileentung）

童愛玲相約好友在家中打邊爐慶祝情人節，曝光新屋內景！（IG@eileentung）

採用落地玻璃窗設計。（IG@eileentung）