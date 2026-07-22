前邵氏女星年輕絕美舊照曝光　與「最後貴族」離婚後生活低調

前邵氏女星張淑儀在1983年與有「最後貴族」之稱的鄧肇堅長孫鄧永鏘結婚後，便退出娛樂圈，婚後育有一女一子鄧愛嘉（Victoria）及鄧裕鏗（Edward），但兩人在1992年離婚收場。日前鄧愛嘉在社交平台曬出一系列童年照，為弟弟鄧裕鏗慶生，當中更曝光了媽媽張淑儀年輕時的美貌！

張淑儀與女兒鄧愛嘉（Victoria）及孫仔。（IG@victoriaxtang）

兩母女感情好好。（IG@victoriaxtang）

鄧愛嘉向媽媽送上生日祝福。（IG@victoriaxtang）

張淑儀好錫孫仔。（IG@victoriaxtang）

年輕時的張淑儀。（IG@victoriaxtang）

溫馨。（IG@victoriaxtang）

溫馨。（IG@victoriaxtang）

張淑儀在1983年與有「最後貴族」之稱的鄧肇堅長孫鄧永鏘結婚後，便退出娛樂圈，婚後育有一女一子鄧愛嘉（Victoria）及鄧裕鏗（Edward）。（IG@victoriaxtang）

鄧愛嘉曬舊照為弟弟慶生 意外曝光媽媽張淑儀年輕絕美顏值

鄧愛嘉寫道：「Today we celebrate you. Happy Birthday to my little brother! We are lucky to have each other🎉🥳🎂🥟🥢🐅😘」相中所見，鄧愛嘉同鄧裕鏗經常攬頭攬頸合照，可見兩姊弟感情深厚，兩人都遺傳了媽媽張淑儀的優良基因，十分標緻。張淑儀曾在TVB拍過不少劇集，包括《唔駛問亞貴》、《光怪陸離》、《七女性》、《一屋．兩伙．三人行》等，直至婚後退出娛樂圈，專心照顧家庭。近年張淑儀不時現身邵氏訓練班同學聚會，雖然她已一頭銀髮，但依然優雅，打扮時尚！

兩姊弟感情深厚。（IG@victoriaxtang）

張淑儀年輕絕美舊照曝光。（IG@victoriaxtang）

張淑儀年輕絕美舊照曝光。（IG@victoriaxtang）

全家福曝光！（IG@victoriaxtang）

感情好好。（IG@victoriaxtang）

遺傳了媽媽的優良基因。（IG@victoriaxtang）

米雪、林建明、張淑儀聚會。（Facebook@林建明）

一頭銀髮的張淑儀保養得宜，打扮時尚。（Facebook@林建明）

好鬼馬。（Facebook@林建明）

張淑儀現身邵氏訓練班同學聚會。（Facebook@林建明）

張淑儀現身邵氏訓練班同學聚會。（Facebook@林建明）

感情好好。（Facebook@林建明）

一頭銀髮依然優雅。（IG@carinalau1208）

張淑儀嫁「最後貴族」鄧永鏘 一子一女活躍名流社交圈

張淑儀的一對仔女已成家立室，女兒鄧愛嘉在2014年與外籍男友Christopher Owen結婚，並於北京舉行一連三日的世紀婚禮，婚後育有一子Rocco，靚仔又可愛。而細仔鄧裕鏗在2019年與同性密友John Auerbach在意大利完婚，當時全家都有飛到當地見證。

張淑儀同一對仔女感情要好，女兒鄧愛嘉（Victoria）已婚，婚後育有一個混血囝囝；細仔鄧裕鏗2019前與同性密友John Auerbach在意大利完婚。（IG圖片）

張淑儀與女兒一家合照。（IG@victoriaxtang）

張淑儀與女兒一家合照。（IG@victoriaxtang）

一家三口。（IG@victoriaxtang）

一家三口。（IG@victoriaxtang）

鄧愛嘉一家與劉嘉玲私交甚篤。（IG@victoriaxtang）

鄧愛嘉與劉嘉玲私交甚篤。（IG@victoriaxtang）