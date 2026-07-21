苗金鳳設靈｜昔日「螢幕夫妻」高雄哽咽談故友為人：好Nice嘅Lady

資深藝人苗金鳳日前離世，今日（21/7）於大圍寶福山設靈，多位圈中好友及後輩陸續到場致哀，送別這位敬業樂業的前輩。苗金鳳生前的圈中好友高雄，今日亦身穿一襲素服現身靈堂致悼。

高雄一襲素服現身靈堂致悼。（葉志明攝）

剛返港即接噩耗 高雄：好唔開心

高雄接受《香港01》訪問時透露自己剛從外地返港，沒想到一回來就接連收到幾位故友離世的悲報。他神色凝重地表示：「我啱啱返到嚟，一返到嚟就……其實好唔開心，幾個好朋友都走咗。苗姐（苗金鳳）因為我曾經同佢合作過，做過螢幕夫妻……希望佢一路好走。」

提及本週圈中接連有好友離世，高雄嘆氣指新聞消息來得太突然：「即係呢個星期大家都收到好多惡耗啦，四哥我睇下有無時間可以躬鞠俾佢，因為我昨晚先睇到新聞話佢走咗。四哥對我嚟講係一個……其實佢畀過機會我、曾經幫過我嘅人，睇吓點樣，一切隨緣。」

高雄談故友離世 神情難掩哀傷與惋惜。（葉志明攝）

對於能否趕及出席謝賢的告別儀式，高雄表示會順其自然：「我都唔知佢幾時，因為我啱啱返到嚟，睇到呢幾個好朋友走咗，有啲唔係咁開心……唔緊要啦，一切順其自然啦，喺心裏面悼念。」

昔日默契「螢幕夫妻」 讚苗金鳳「好Nice嘅Lady」

談及與苗金鳳昔日的合作與私下交情，高雄透露二人雖然各自忙碌，但私下一直保持聯絡：「其實我一年返嚟一次探吓親人，大家都有保持聯絡，我哋一直都有聯絡，都係好朋友。我哋曾經好拍檔，亦都係曾經喺戲入面做過夫妻。」

高雄讚苗金鳳「好Nice嘅Lady」。（葉志明攝

問及在他印象中苗金鳳是一位怎樣的朋友時，高雄深情地總結道：「佢係一個好Nice、好Nice嘅Lady。」