謝賢1979年世紀婚禮片段曝光　被外母質疑性能力狄波拉搶口反撃

影壇巨星謝賢（四哥）於16日離世，享年89歲，消息震驚整個娛樂圈。今日（21日）一集《東張西望》播出他的特輯，亦有不少激罕片段，例如當年與狄波拉結婚的珍貴片段及離婚時召開的記者會片段。

當年謝賢與狄波拉結婚的珍貴片段。（節目截圖)

當年謝賢與狄波拉離婚時召開的記者會片段。（節目截圖)

謝賢被指不能人道

謝賢一生瀟灑，感情方面亦拿得起、放得下，在他與狄波拉的婚姻中就可以充分見到。據指，當年狄波拉是謝賢的租客，但因為他的形象花心，把狄波拉嚇跑，謝賢苦追到美國才得美人歸。1979年二人舉行轟動一時的世紀婚禮，多位巨星為伴郎伴娘，星光熠熠。但二人結婚後，坊間流言四起，除了有傳謝霆鋒和謝婷婷並非他們所生外，更有指謝賢「唔得」。謝賢對此流言亦有反撃：「話我不能人道嘛，佢阿媽問佢，咩話？你同謝賢結婚？人哋話謝賢唔得㗎喎！你估狄波拉點答佢？佢唔得？你想唔想試吓？」狄波拉多年來仍然像「小辣椒」一樣，十分搶口。

謝賢被指不能人道。（節目截圖)

率直的謝賢

謝賢更講到當年狄波拉正在懷孕，搬到相思灣仍被記者追訪，亦被他們問：「你個肚假㗎！可唔可以掀起衣服畀我睇吓？」而率直的謝賢在節目中都衝口而出：「你老fing啊！」他說完下意識知道自己說錯了話，所以立即用手掩著自己的嘴。