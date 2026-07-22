Honey Punch出道一週年人氣即巔峰　音樂成績亮眼商業價值又拉滿

香港新世代女團Honey Punch 7月23日正式迎接出道一週年，這支平均年齡超低，實力非凡的六人組合，僅用一年時間就用甜辣兼備的唱跳實力與滿滿正能量圈粉無數。

Honey Punch僅用一年時間就徹底征服香港樂壇。(公關提供)

音樂成績亮眼到炸裂

出道首單《蝶式》YouTube點擊已突破200萬大關，後續作品《滑到入心》、《Hug Hug》接連攻佔各大流行榜。2025年，她們更連奪兩大音樂頒獎禮新人獎。在新城勁爆流行頒獎禮拿下「勁爆新樂隊/組合獎」銀獎，又在叱咤樂壇流行榜頒獎典禮勇奪「叱咤樂壇生力軍組合」銅獎，成為史上最年輕的叱咤新力軍得主。

Honey Punch連奪兩大音樂頒獎禮新人獎。(公關提供)

而最新主打歌《樓上的姐姐》更是傳唱度爆表，宣傳期間與多位知名歌手及網紅合唱，亦成功擊敗眾多強敵首登上TVB 勁歌金榜冠軍，亦係Honey Punch 第一首冠軍歌，還在多個本地流行榜有好成績，證明Honey Punch的「洗腦力」已經無人能擋。

Honey Punch主打歌《樓上的姐姐》更是傳唱度爆表。(公關提供)

音樂成績亮眼之餘，Honey Punch 的青春活力形象亦成為不少品牌的新寵。從音樂到商業，從舞台到生活方式，Honey Punch用一年時間交出了一張近乎完美的成績單。面對這波勢不可擋的好成績，Honey Punch 全體成員開心表示：「真的非常感謝這一年大家的支持！從出道到現在，每一首歌、每一次演出、每一個合作，我們都全力以赴。一週年只是起點，未來我們會帶來更多好聽的歌、更有趣的活動，用更大的熱情回饋所有愛我們的人！」

Honey Punch 的青春活力形象也讓品牌方徹底愛上。(公關提供)

Honey Punch 出道即展現強烈愛心

自出道以來，Honey Punch不單止以亮眼舞姿同感染力十足的歌聲俘虜樂迷，更用行動證明她們是一群有心有愛的女孩。短短時間內，她們已多次參與大型慈善活動，以實際行動守護動物同支持弱勢社群，散發滿滿正能量。

Honey Punch 出道即展現強烈愛心。(公關提供)

在「愛協貓貓夏日祭」活動中，五位成員更親身走入中心，深入了解流浪貓狗的拯救過程。其後在手工工作坊同粉絲們一齊動手製作可愛貓咪玩具，現場笑聲同幸福感爆棚，一同宣揚「領養代替購買」的重要訊息，將愛心由舞台延伸到現實。

Honey Punch親身走入中心，深入了解流浪貓狗嘅拯救過程。(公關提供)

另外，喺「全城狗狗行善日」，Honey Punch 獲邀探訪SPCA中心，與一眾等待新家庭嘅待領養狗狗親密互動。佢哋耐心餵食、撫摸、玩耍，將舞台上嘅活力化作最温柔嘅陪伴，盡顯女孩們嘅細膩愛心。

Honey Punch與一眾等待新家庭嘅待領養狗狗親密互動 。(公關提供)

除了動物慈善，Honey Punch 亦積極參與大型電視籌款節目。7月11日晚的《明愛暖萬心 2026》直播中，她們熱力全開跳唱人氣歌曲《滑到入心》，聯同丁子朗、冼靖峰同女團 MYNT 帶來精彩熱舞 Medley，點燃全場氣氛，表現大獲好評。早前6月6日的《萬眾同心公益金 2026》，她們亦受邀擔任表演嘉賓，舞台上以招牌單曲《蝶式》（Butterfly）展現強勁女團跳唱實力，為公益晚會注入青春活力。

7月11日晚嘅《明愛暖萬心 2026》直播中， Honey Punch 熱力全開跳唱人氣歌曲《滑到入心》，聯同丁子朗、冼靖峰同女團 MYNT 帶來精彩熱舞 Medley。(公關提供)

Honey Punch 亦積極參與大型電視籌款節目。(公關提供)

粉絲見面會人氣節節上升

出道至今，Honey Punch 已舉辦三次見面會，每次活動現場都見證粉絲人數明顯增加，支持者每次都達數百人，尖叫聲同應援聲浪一浪高過一浪，顯示佢哋嘅魅力同感染力正迅速擴散。

出道至今，Honey Punch 已舉辦三次見面會 。(公關提供)

這一切亮眼表現，離不開Baron Music幾位負責人及幕後團隊，以及著名音樂總監伍樂城先生的悉心栽培。而今年亦是伯樂音樂學院踏入20週年，其間雖孕育出不少年輕歌手及音樂製作人投身不同演藝事業，但最成功莫過於去年打造出新一代實力派女團Honey Punch，Ronald 同 Baron Music 團隊耗費大量時間同心血，邀請頂級韓國音樂人Aespa作曲人Josh Cumbee／Sizzy Rocket及BTS作曲人Chris James及多個星級團隊包括著名填詞人黃偉文、Oscar、小克、林寶打造，從概念到訓練、從音樂到形象，全程精心籌備，只為打造出一隊真正有實力、有溫度和有故事嘅女團，讓Honey Punch由出道一刻即散發獨特光芒。