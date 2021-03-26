狗狗診療所︱馮盈盈被訓練師指過份縱容愛犬：我係慈母多敗兒？

撰文： 游大東 最後更新日期： 2021-03-26 15:45

有人問我：有咩電視節目唔睇？ 我就會講：好大機會係寵物騷。 無他，工作忙碌，責任太大，所以家中沒有毛孩子，亦很自然將這類節目從視線中篩走，因為沒需要。當然，空閒時碰巧撳電視遇見，或者在YouTube「唔覺意」Loop到，就會看一會兒，比如ViuTV的《家多咗個Pet》、或者香港開電視的《煉骨術師》，都是在這種情況下「䁽下眼」，節目中的現身個案都是素人，內容離不開寵物日常生活裏出現的問題，如廁、護食、狂吠，還有跟主人之間的互動等等，好奇真的會有人睇嗎？問身邊一位狗主朋友：「會㗎，近來Netflix嗰套新上架嘅《馴犬大師秘笈》（Canine Intervention），都幾好睇喎！」長知識。有趣是，另一位熟悉電視製作的朋友透露：「寵物節目喺香港點解咁少？因為係『收視毒藥』呀！」說來，也有點道理，沒有星級嘉賓撐起，單純看見那些說不出名字的專家，「寵物圈」以外的觀眾跟節目的距離就是這麼近那麼遠，要不就像紅爆韓國的犬隻訓練師姜亨旭那樣（主持綜藝節目《狗狗很優秀》），知名度已拍得住當紅藝人，那就另當別論。 所以某程度上，我很理解為何myTV SUPER會自行製作全新獨家節目、由鄺家銘監製的《狗狗診療所》，既然這類節目於無綫的免費頻道大太受落，倒不如放在點播平台放映，專攻一小撮願意收看又願意消費的「狗奴」收看，連帶片尾部份可以播放客戶贊助內容，結合頻道的網購服務，從線下帶動線上收入，封了蝕本門，做法聰明，而對於我這種「無狗人士」來說，因為製作團隊以大台最擅長吸引觀眾的方法構思，每集邀請不同嘉賓攜同狗狗一同現身，包括方力申，還有蝦頭、麥秋成、江美儀、鄭俊弘和陳展鵬等，跟犬隻訓練師來一次針對缺點的「再培訓」速成班，從人狗之間的親密關係中，呈現藝人本身的真性情，也算是能夠從頭到尾看完一集的原因。 撰文：游大東

看完第一集之後，個人認為節目未有讓兩位主持：河國榮與李佳芯充分發揮，反而重心落在星級嘉賓身上，有點浪費，希望之後的集數會有改善。（《狗狗診療所》節目照片）

最初決定要看這個節目，是因為兩位主持分別是河國榮與李佳芯，二人配搭甚有新鮮感，特別是前者，雖然來自澳洲，但「真‧香港人」的形象深入民心，而且他是個極度愛狗之人，曾收養13隻流浪狗，去年6月更有報道指，他收養多年的愛犬QQ因罹患骨癌，需要負擔巨額醫藥費，加上世紀疫情停工半年，欠債多達80萬，如今因為這個節目而有工開，身份亦跟內容吻合，點播前也會想，這個節目會不會跟同類型的製作有點不同？更何況，第一集是免費，睇咗都唔會蝕。

坦白講，看完第一集之後，不難發現河國榮與李佳芯在節目裏的角色，似是一張花紙，用來吸引觀眾，能夠真正讓他倆好好發揮的機會不多，反正貫穿整集節目的焦點，是星級嘉賓和他們的寵物，雖然現時上架的只有一集，無需太早下定論，但若未來集數的鋪排也是如此一式一樣，兩位主持就顯得有點大材小用了，有點可惜，幸而首集嘉賓是「FYY」馮盈盈與愛犬波子，整體氣氛不俗，從頭到尾都沒有冷場。

在主持之一的河國榮陪同下，FYY讓波子接受多種不同測試。（《狗狗診療所》照片）

FYY與波子上演一幕「人狗情未了」，頗為感動。（《狗狗診療所》照片）

波子是約瑟爹利犬，今年已12歲，是「FYY」由牠小時候便開始飼養的雄性家犬。「FYY」與波子來到「狗狗診療所」，帶來兩個問題，「波子有陣時會吠，或者當佢去到一個地方，會震呀，好似好緊張咁，我都想知道點解決，同埋係咩原因呢？」經過犬隻訓練員Daniel Tang現場一連串測試和解釋後，「FYY」才明白問題核心不在寵物，而在主人身上。「Daniel佢好專業咁解答到我，原來唔係波子有問題，係在於我畀得太多Attention佢，就應驗咗『慈母多敗兒』呢句說話。」至於何解「FYY」有此覺悟，觀眾就得自行看節目找答案。

前文說過，這個節目好睇與否，在乎嘉賓是誰、是否在幕前坦誠，面對自己心愛的寵物，身為主人很正常卸下防備，這種狀態，觀眾平時很難看到。「FYY」自參選港姐入行，素來給予觀眾敢言、貼地的形象，然而這些年來，經過無數媒體報道和節目呈現，難免會覺得她的態度有點巴渣有點八婆，時時刻刻嘈嘈閉，或多或少抵銷初入行時的正面形象，但透過今集《狗狗診療所》，親眼見到她因為波子不認主人而心傷，到後來另一測試時，波子衝向裝作離開的「FYY」，令她相當感動，這種人狗情未了的情節，反而令大家感受到她的真性情，看得窩心，也是事前沒預料過的。

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