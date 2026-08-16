麥明詩育兒術曝光　1歲仔學霸基因強大已讀《十萬個為什麼》

「十優港姐」麥明詩（Louisa）與盛勁為（Keith）婚後升格為新手父母，誕下愛兒組成幸福三口之家。不知不覺兒子今已1歲有多，忙於工作的麥明詩，亦不欲錯過過兒子成長的每一刻，不時分享親自湊仔的片段，日前她在社交網限時動態上載仔仔的片段，展現溫馨家庭生活。

學霸式教育！（IG/@louisa_mak）

學霸式教育！（IG/@louisa_mak）

1歲已安排睇《十萬個為什麼》

麥明詩的仔仔背對鏡頭，坐在地台專心玩玩具，畫面相當萌爆。不過，最吸引眼球的莫過於仔仔身旁地上擺放的兒童圖書，當中驚見經典啟蒙知識讀物《十萬個為什麼》。身為十優狀元兼劍橋大學畢業的「超級學霸」，麥明詩顯然早早為仔仔展開早期潛能開發與知識啟蒙，從小培養閱讀習慣，讓不少網民大讚「贏在起跑線」，直呼仔仔完美承傳了媽媽的強大基因！

左邊驚見《十萬個為什麼》！（IG/@louisa_mak）

左邊驚見《十萬個為什麼》！（IG/@louisa_mak）

坦言選校有壓力 神級婆婆早安排Playgroup

其實麥明詩過去曾坦言在兒子教育方面感到壓力，她透露兒子僅10個月大時，身邊已有人問及報讀學校的問題：「去讀國際學校定傳統學校，呢啲問題要開始思考。」而麥明詩的母親麥何小娟本身亦是資深教育專家，故孩子早已在婆婆開設的教育中心參加Playgroup，在家族優良的教育氛圍下潛移默化成長。

麥明詩囝囝十分可愛。（IG@louisa_mak）

麥明詩一家三口。（IG@louisa_mak）