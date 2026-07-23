美容教主唐安麒傳授家族生意　帶19歲女兒「睇舖」學做接班人

「美容教主」唐安麒（Angel）多年來憑獨到商業眼光同瘦身美顏產品，在美容界屹立不倒。唐安麒於社交平台 Instagram 發佈與女兒一同視察新店裝修的相片及短片，正式透露開始培養女兒接班，傳授家族生意的營商之道。

唐安麒旗下的孖妹組合JJBABY落力跳唱打頭陣，為發布會揭開序幕。(梁碧玲 攝)

19歲女兒暑假返港 唐安麒親授揀舖

唐安麒於社交平台上載多張照片，顯示她帶著女兒前往粉嶺新店了解裝修進度。唐安麒發文表示，這是女兒首次隨同她前往「睇舖」，並形容此為「歷史時刻」：「歷史時刻記錄😆我個女第一次跟我去睇舖，今日教佢點樣揀舖，要注意啲乜嘢？ 我哋粉嶺新店開始裝修啦，而家繼續睇其他新鋪，今次女兒暑假返嚟，開始幫我做啲嘢，未來好多嘢都要交俾佢㗎啦😊😅」

打扮富貴！（IG/@dr.angeltong）

白手興家打造美容帝國 捧紅林志玲成行業傳奇

談及唐安麒的創業史，堪稱香港美容界經典範例。唐安麒於1980年代白手興家，憑藉對健康美容、自然療法及中醫食療的深入研究，研發獨家瘦身美顏療程，迅速於市場打開知名度。她率先推廣「健康瘦身」理念，打破當年市場單靠節食或藥物減肥的傳統框架，深受香港、澳門及台灣市場歡迎。

2002年，唐安麒獨具慧眼，邀請當時尚未大紅大紫的台灣模特兒林志玲（Chiling）擔任品牌瘦身代言人。廣告推出後轟動港台兩地，不僅令林志玲迅速躍升為「台灣第一名模」，亦將唐安麒美容集團的品牌聲譽推向高峰。