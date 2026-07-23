東張西望｜9旬翁被送飯阿姐謀層樓　激動否認有路：我最憎人鹹濕

《東張西望》今日（22日）一集繼續跟進早前曾報道「送飯阿姐」送到「謀咗人層樓」事件，當時這位曾在坪洲社福機構送飯的職員陳太，送飯送到拿走90歲伯伯市值200萬的物業。節目播出後在社會引起迴響，不少市民為伯伯送上祝福，希望他能重奪物業。

《東張西望》繼續跟進早前曾報道「送飯阿姐」送到「謀咗人層樓」。(節目截圖)

伯伯被網民質疑與陳太「有路」

雖然不少網民都支持伯伯，但亦有網民質疑伯伯與陳太的關係，對此，伯伯矢口否認：「梗係唔係啦，都傻嘅，我同佢？我咁大年紀，佢咁後生，佢有老公喺度，當佢老公死㗎？廢話嚟㗎！有咩可能啫？我最憎人爛賭同鹹濕！」除了伯伯被指控外，連幫忙的姨甥孫都被質疑，指她對伯伯的物業亦有企圖。姨甥孫反駁：「啲人咁樣講完全無稽！因為我照顧咗伯伯二、三十年，身邊個個親友都知嘅！至於樓呢，我可以承諾一樣嘢就係阿公佢就算將層樓第時送畀姐姐，我亦都唔會過問！我只係希望佢可以開開心心咁百年歸老！」

伯伯激動澄清。(節目截圖)

姨甥孫委屈到喊

說著說著她忍不住委屈地哭起來，伯伯見狀立即安慰她：「傻女，慢慢嚟！我喺度呀，我未死呀！唔准喊㗎！」姨甥孫表示一直以來都很難受，因為她盡力照顧伯伯，但最後發現伯伯被騙去了所有時，就覺得是自己的不足。伯伯力撐姨甥孫：「我由細睇到佢大，點會唔信佢呢？佢個人好著重感情，郁啲就喊，我當佢係女咁。」節目組陪同伯伯再次返回坪洲，見到街坊都為他打氣，就連伯伯身邊工作了接近10年的女傭姐姐都忍不住落淚，表示見到街坊為伯伯加油很感動。

姨甥孫委屈到喊。(節目截圖)

伯伯力撐姨甥孫。(節目截圖)

伯伯身邊工作了接近10年的女傭姐姐都忍不住哭起來。(節目截圖)

街坊力撐伯伯

伯伯指節目播出後未有再見到陳太，反而見到陳太的姑奶，對方向伯伯表示對不起他，並稱要退還錢給伯伯。伯伯與街坊見面聊天後，回想起更多當日細節，表示當日只簽了一次名，沒有亦不可能簽兩次。對於李旻芳問他有否見過簽了兩個名字的契約，他氣定神閒表示沒有。

街坊力撐伯伯。(節目截圖)

伯伯身體亦好多了。(節目截圖)

伯伯不解樓契為何會在陳太手上

至於樓契及業權文件，過去10多年一直由陳太收藏，伯伯都表示不解樓契為何在簽署送契前已在陳太手上，並提到買樓花契、銀行貸款契及平安紙之前也一直存放在家中的櫃桶內，且已上鎖。他稱知道樓契是重要文件，不會亂交予他人，故不明白陳太是如何拿走契約。

伯伯不解樓契為何會在陳太手上。(節目截圖)

姨甥孫懷疑伯伯住院時樓契被盜

原來伯伯家的鎖匙，除了他及已過世的婆婆擁有外，陳太也有一條後備鎖匙；而櫃桶鎖匙則只有伯伯及婆婆擁有，姨甥孫懷疑有人在伯伯住院時，趁婆婆「眼又朦耳又聾」而有機可乘。婆婆亦向伯伯提及要取回樓契，最終節目組陪同伯伯找陸偉雄大律師處理，陸大狀陪同伯伯到警署報案，而警方則已立案調查。

姨甥孫懷疑伯伯住院時樓契被盜。(節目截圖)