李連杰、吳京同門師兄寇占文遭法院懸賞　欠債近700萬人民幣

曾出演《鏢人：風起大漠》、《隋唐英雄傳》等經典劇集的內地男演員、武術指導寇占文，日前突傳惹上官非！江陰市人民法院於7月22日正式發布懸賞公告，寇占文赫然在列，其立案執行標的高達694萬人民幣。

內地男演員、武術指導寇占文，被法院懸賞通緝。（網上圖片）

寇占文武術名門出身 與李連杰、吳京是同門師兄弟

根據江陰市人民法院發布的懸賞公告顯示，寇占文因未履行法院生效法律文書確定的義務而被依法懸賞，立案標的金額為6,945,937.07元人民幣。據悉若舉報人能提供寇占文可供執行的有效財產線索，經法院查證屬實且財產實際執行到位，舉報人將可獲得實際執行到位金額的10%作為獎金（若全數追回，賞金高達近70萬元人民幣）！

根據江陰市人民法院發布的懸賞公告顯示，寇占文因未履行法院生效法律文書確定的義務而被依法懸賞。（江陰市人民法院公眾號）

寇占文的涉案金額為6,945,937.07元人民幣。（江陰市人民法院公眾號）

現年57歲的寇占文（1966年11月19日出生）出身於北京市武術學校，並畢業於北京電影學院，是李連杰、吳京的同門師兄弟，身手非常了得。入行多年來，寇占文集演員、武術指導及導演於一身，曾參演過不少膾炙人口的影視作品，如《春光燦爛豬八戒》（飾演後羿）、《隋唐英雄傳》（飾演尉遲恭）、《殺破狼2》等，最近還出演了《逐玉》、《鏢人：風起大漠》熱門作品。

寇占文最近出演過《逐玉》、《鏢人：風起大漠》等熱門作品。（《逐玉》影片截圖）

現年57歲的寇占文出身於北京市武術學校，是李連杰、吳京的同門師兄弟。（網上圖片）

寇占文戲裏戲外均遭「通緝」

巧合的是，寇占文在電影《鏢人：風起大漠》中飾演角色「一盞燈」，劇中設定正正就是一名被通緝的悍匪，隨後更引來同門師弟吳京所飾演的「刀馬」前往客棧對其進行抓捕，兩人在片中上演了一場激烈大戰。如今戲外寇占文因巨額債務問題登上法院的懸賞名單，不少網民對此唏噓不已。