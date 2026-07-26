愛回家｜「鐵面陳」王致狄合體兩大離巢功臣　三人轉跑道再合作

無綫（TVB）處境劇《愛·回家之開心速遞》播出多年，培育及捧紅不少藝員。劇中飾演接龍集團保安部主管「鐵面陳」的王致狄，日前在社交平台小紅書發文，曬出與兩位已離巢《愛回家》舊搭檔「接龍IT部」三子之一的「CPU」譚坤倫及「接龍IT部」員工「Laptop」一角的孟希璘的合照，並感嘆：「再一次一齊開工嘅感覺真係好！」

照片引來不少劇迷圍觀及留言，回憶殺滿滿！（小紅書照片）

三人因《愛回家》深入民心

王致狄（飾 鐵面陳）： 憑藉「鐵面陳」一角成功入屋，在劇中正氣又帶點木訥的形象深得觀眾喜愛，至今仍是《愛回家》保安部的核心人物。

《愛·回家》「鐵面陳」王致狄身高180cm。（王致狄IG圖片）

譚坤倫（飾 CPU）： 曾於劇中飾演保安部IT高手「CPU」，憑健碩身材與搞笑演技累積不少人氣。不過，他於年前已宣佈正式離開效力多年的TVB，轉戰自由身發展，並積極經營個人社交平台及健身事業。

（左起）《愛回家》IT部Mouse（吳展驊）、CPU（譚坤倫）中以及已離開劇組的Keyboard（李興華）。

譚坤倫大晒六嚿腹肌！

《愛·回家》中的「CPU」譚坤倫在社交平台發長文宣布離巢。(ig@alantklun)

孟希璘（飾 阿Ball）： 於劇中飾演接龍保安部成員「阿Ball」，以型格中性打扮及幹練形象令觀眾印象深刻。她早前亦已結束與TVB的合約離巢，積極嘗試幕後製作及其他領域的演藝工作。

孟希璘感激公司給予機會挑戰不同角色。(ig@ballmang)

孟希璘與佘詩曼合影。（IG@ballmang）

孟希璘未來將專注經營網上頻道，同時繼續演員工作。(ig@ballmang)

離巢後再合體 網民期待新合作

雖然譚坤倫與孟希璘先後選擇離開TVB，但三人因長期合作累積了深厚情誼。今次王致狄曬出三人「開工」合照，證明三人即使身處不同平台或工作環境，私下依然交情甚篤，更獲得再次合作的機會。

雖然王致狄並未有透露今次「開工」的具體內容是拍攝新劇、廣告還是網絡節目，但不少《愛回家》資深劇迷見到「保安部組員」重聚，紛紛留言大讚：「好懷念以前保安部嘅陣容！」、「希望好快見到你哋新合作嘅作品！」