小魏魏嘉瑩私下宅到爆　新歌邀大家一起放鬆實踐「玩樂態度」

「創作女聲」小魏魏嘉瑩8月2日也將在香港舉辦《我要把眼淚當汽水》演唱會，她的全新《快出來玩》玩樂自選輯，同名歌曲以洗腦副歌與貼近日常的歌詞，引發共鳴，獲得KKBOX綜合新歌即時榜第一名。日前小魏在香堤大道演唱，台下小朋友也開心地和她一起「玩來玩快出來出來玩」，呼應〈快出來玩〉主軸，私下很宅的小魏透露：「以前如果沒有工作，我真的可以在家待一整天。但因為巡演，我去了很多以前不會主動去的地方，反而留下很多很難忘的回憶。」對她來說，《快出來玩》不只是邀大家出去旅行，更像是在鼓勵自己，偶爾離開熟悉的地方，生活真的會多很多驚喜。

小魏魏嘉瑩7月3日推出全新《快出來玩 Play, Let's Play!》玩樂自選輯。(公關提供)

小魏私下宅到爆！ 因為巡演留下很多難忘回憶。(公關提供)

《快出來玩》玩樂自選輯特別收錄《快出來玩》、《我們是奇奇與蒂蒂》、《抓馬喵星人》3首全新創作及《我要把眼淚當汽水》、《我不在意你曾經吻過誰》、《喜歡我吧 - 2026重逢版》3首歷年代表作。愛宅在家裡的小魏，經常半夜靈感大爆發，不是創作、直播，就是沉浸在自己的小宇宙裡，專輯中《抓馬喵星人》就是這樣創作出來，他無奈笑說：「有時候已經躺好了，腦袋突然開始播一首不存在的歌，就只能默默爬起來錄音，不然隔天一定忘記。」問及把興趣變工作會不會有倦怠期？她轉換心態，樂觀地表示，「後來發現，與其一直逼自己寫，不如先去生活。出去旅行、跟朋友聊天、看電影、打電動，甚至放空一天，都有可能讓新的靈感跑回來。」學會放鬆，實踐「玩樂態度」。

小魏創作學會放鬆實踐「玩樂態度」。(公關提供)

小魏創作學會放鬆實踐「玩樂態度」。(公關提供)

同樣也是玩性大發的新曲《我們是奇奇與蒂蒂》，原本只是在社群上創作分享，歌迷一聽全都愛上，希望能有完整版，甚至是演出，小魏說：「既然它有幸帶給大家很多快樂，那就不要讓它只存在社群裡，所以這次乾脆把它正式收錄進自選輯裡。傳遞就算是平平凡凡的我，也可以在生活中找到值得感到快樂的事。」

小魏創作學會放鬆實踐「玩樂態度」。(公關提供)