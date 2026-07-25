麥當傑經營劏房榮升「億萬」富翁　做包租公43年自爆曾險破產

著名影視製作人麥當傑近日接受資深傳媒人汪曼玲YouTube Channel《快拍.曼鏡頭》專訪，大談他除了影視圈以外的另一重身份——擁有43年經驗的「劏房包租公」。他在節目中首度剖白了自己從70、80年代涉足地產投資，到90年代經歷破產低谷的慘痛教訓，並分享了自己對現今政府推行「簡樸房」政策的看法及理財心得。

著名影視製作人麥當傑近日接受資深傳媒人汪曼玲YouTube Channel《快拍.曼鏡頭》專訪。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

麥當傑做「劏房包租公」生意已經有43年。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

麥當傑居安思危轉戰地產

麥當傑在60、70年代成長，常看粵語片和日本電視劇。適逢當時香港地產蓬勃發展，麥當雄、康寶駒等人都在炒黃埔花園。麥當傑的製片被逼著去幫忙管理地產，甚至請了120幾個臨時演員拿著身分證去排隊炒樓。這讓他意識到，不能只靠拍戲，一定要為自己留後路。

麥當傑透露當時的製片被逼著去幫忙管理地產，甚至請臨演當排隊黨炒樓。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

麥當傑無意間得知一間發生過火災的「ABC賓館」要出售，便與朋友合資買下，從此正式踏入經營劏房的行業。幸運的是，當時電影業也很景氣，他將拍戲賺來的錢存起來投資地產。為了了解租客需求，他親自住進劏房多年，研究如何讓房間更舒適、更受歡迎，建立起乾淨、管理良好的品牌形象。

麥當傑親自試住劏房簡樸房，裝潢管理更親力親為。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

麥當傑96年拍《黑金》救一命免遭破產

隨後地產生意越做越大，麥當傑最高峰時曾與集團共同持有168個房間，並在1996、1997年房市最旺時獲收購。然而，回顧這段投資歲月，他坦言曾差點跌入破產深淵！

麥當傑最高峰時曾持有過百個房間。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

當時，有人以高達32萬港元月租租下銅鑼灣景隆街一間極小的轉角魚蛋舖（因緊貼小巴站而生意極佳），該舖位樓上正是麥當傑的物業。該名台灣租客有意買下麥當傑樓下的店面打通發展，麥當傑本打算將賺到的資金，拿去順勢購入紅磡海底隧道旁兩間總價8,000萬港元的鋪位。

麥當傑原本想拿錢去買紅磡海底隧道旁的兩間總價8000萬港元的店舖。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

就在簽約關頭，哥哥麥當雄突如其來召集他去幫忙拍攝經典電影《黑金》（Island of Greed）。麥當傑因忙於電影拍攝而無暇處理該筆地產交易，最終買不成。豈料不久後香港房市大跌，若當時真的押下8,000萬購入該兩間鋪位，他必定會面臨破產！這段「因拍戲而避過一劫」的奇妙經歷，讓他至今仍心有餘悸。

好在當時麥當雄突如其來召集麥當傑去幫忙拍攝經典電影《黑金》（Island of Greed）。麥當傑。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

《黑金》（Island of Greed）。（電影海報）

麥當傑驚險逃過一劫，如果當時買下那兩間 8000 萬的店舖，他一定破產。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

麥當傑苦口婆心勸明星朋友理財

對於香港政府近期為取締劣質劏房而推行的「簡樸房」政策，身為資深包租公的麥當傑表示全力支持。他指出，要將一間普通劏房改裝成符合政府安全與衛生標準的簡樸房，每間房大約需要花費15萬至16萬港元。雖然投入資金龐大，但他認為提供租客舒適、安全且合規的居住環境是業主的責任。

身為資深包租公的麥當傑表示支持香港政府推行的「簡樸房」政策。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

麥當傑指改裝一間簡樸房大約需要花費15萬至16萬港元。麥當傑。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

見盡娛樂圈幾十年興衰，麥當傑感嘆看過太多明星在風光時大手大腳、不懂理財，最終落得晚年生活拮据、無人問津的淒涼下場。在專訪尾聲，麥當傑苦口婆心地喊話：「賺到錢之後，一定要存錢！」他呼籲大家必須在事業風光時提早做好規劃與積穀防饑，才不致於在光環退去後悔莫及。

麥當傑否認自己是億萬富豪。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）