唱錢｜聲夢隊攜二十分優勢迎戰　聲秀隊發動技能搶分反擊

由森美、Eric Kwok（郭偉亮）帶領Plan V成員李茵彤（Desta）主持、Eric Kwok擔任音樂總監的互動音樂Game show《唱錢》，將於7月25日8點30分翡翠台播映Team Battle版下半場。延續上集，今次Team Battle版繼續是《聲夢傳奇》第一季及《聲秀》的8位新勢力唱將。

《唱錢》Team Battle 版下半場 《聲夢》vs《聲秀》「男男vs 男男」（公關提供）

Team Battle規則介紹

「聲夢隊」成員分別是姚焯菲（Chantel）、詹天文（Windy）、何晉樂（Rock）及冼靖峰（Archie）；「聲秀隊」成員則是馮熙燮（Ryan）、柯雨霏（Ophelia）、胡子貝（Matt）及甄敏芳（Jenny）。今集Round 2為「男男VS男男」，歌曲範疇涵蓋「女歌合唱」、「男歌合唱」、「男女合唱」及「獨唱」。兩隊抽咭決定首回合攻守次序後，先攻隊伍可從Sing盤中自由選擇Level 1-Level 8歌曲挑戰，成功挑戰可獲得與Level級數等同的分數；若挑戰失敗，相應Sing盤Level 將永久封鎖，另一隊失去挑戰資格。Team Battle版還額外增設「技能發動」元素，每隊每集均擁有一次「技能發動」權，可挑戰敵隊成功的Sing盤關卡，若所得綜合成績高於敵隊，便可將對方之前所得的分數搶過來！至於「Monster 翻盤戰」，兩隊均有權選擇挑戰，成功的話所得總分將會Double，失敗的話之前所得總分將被劈半，相當刺激！最終上、下半場累積積分較高一隊為之勝出，並為家庭觀眾赢取1萬港元福利。

「聲秀隊」成員有Matt（左起）、Ryan、Ophelia 及Jenny。（公關提供）

「聲夢隊」成員有Chantel（左起）、Windy、Archie 及Rock。（公關提供）

上集「女女VS女女」高潮迭起，「聲夢隊」的Chantel與Windy默契十足展現超神發揮，憑《電燈膽》、《喜歡你》奪取高分，成為第一Round赢家，並將上集的優勢24分VS3.5分傳承給隊友Rock及Archie。換言之，Rock、Archie一開始便帶着領先20.5分優勢迎戰「聲秀隊」的Ryan及Matt，感覺應十分輕鬆。

唱錢經典Ｋ歌好心好報對決

今集Team Battle版重頭戲莫過於兩隊一場經典合唱K歌對決。「聲夢隊」的Rock與Chantel率先挑戰經典合唱K歌《好心好報》，Eric Kwok事前指出：「呢首合唱歌比較容易，大部份時間分開唱。」Rock與Chantel一唱一和，無論音準、拍子、情感上都拿捏恰到好處，默契度十足，將這首千禧年代經典合唱K歌注入青春新元素。至於分數落後的「聲秀隊」Matt與Jenny就看準時機「發動技能」挑戰同一首歌曲，試圖從敵隊手中搶分。二人無論在演唱技巧還是情感厚度上都不輸「聲夢隊」，Matt低音沉穩有力，加上Jenny高音清亮穿透，兩者聲音碰撞唱出一種成熟男女深情剖白感覺，這場「男女合唱」博弈將全集氣氛推向高峰。

Chantel和Rock合唱《好心好報》。（公關提供）

演唱春秋突遇耳機失靈

另外，今集最驚心動魄一幕，絕對落在Rock與Archie身上，先後挑戰兩大地獄級歌曲，張敬軒的《春秋》及Eric Kwok的《晏》。Eric Kwok都親口承認《晏》是極高難度：「我隻歌都夠膽挑戰，最難嗰part係Verse。」《晏》之所以難唱在於歌詞密集節奏及氣息控制，Rock演唱時全神貫注，顯得眉頭緊鎖，每一個歌詞咬字都小心翼翼，全場都替他捏一把冷汗；至於他們挑戰「男歌合唱」《春秋》同樣緊張，《春秋》音域極廣，有大量高音位轉換，極具考驗歌手換聲能力，賽前Archie都坦承：「對呢首歌熟，但好難唱。」演唱途中，Archie耳機突然失靈，但臨危不亂，在唱《春秋》及之後挑戰的《餓狼傳說》中以「裸聽」狀態上陣，展現專業歌手能力。

Archie耳機出現問題，但臨危不亂晒專業歌手能力。（公關提供）

Archie冇戴「耳機」上陣。（公關提供）

柯雨霏穿透力高音震撼全場

今集另一驚喜位是，在一片男男激鬥中，「聲秀隊」Ophelia的表現成為不可忽視的關鍵力量。Ophelia與Ryan向高分挑戰泳兒與海鳴威的經典K歌《我的回憶不是我的》，Ophelia不受Ryan低音段落影響，演唱時專注盡情釋放高音穿透力，二人強強聯手超神發揮，森美與Eric Kwok都表示：「你每次唱泳兒嘅歌都OK」、「我諗泳兒都睇得好開心」，到底「聲夢隊」能否守住20.5分的領先優勢？「聲秀隊」又能否絕地反擊？本周六晚《唱錢》自有分曉。

Ryan和Ophelia合唱《我的回憶不是我的》。（公關提供）