一蚊Joe遭網民列「4大罪狀」批不專業　IG曬Rundown反擊還原真相

近日有網民在社交平台 Threads 上公開發文，指控一名娛圈名主持工作態度欠佳、缺乏專業操守。該名網民爆料指其姐姐日前與「$1糟男藝人」合作擔任司儀，惟對方在整個活動準備過程中表現極不配合，更列出「4大罪狀」，帖文隨即引來大批網民熱議及猜測。



爆料指控「4大罪狀」不配合 一蚊Joe成最大嫌疑人

該名網民在帖文中聲討，指其姐姐日前與該名「$1糟男藝人」同台擔任司儀，但對方在活動前夕及當日的表現令人大跌眼鏡。帖文列出的指控包括遲到、現場「煲劇」、態度敷衍及不配合彩排等「4大罪狀」，暗指對方恃著資深而缺乏職業道德，隨即在網上發酵，不少人憑「$1糟」字眼將矛頭直指主持經驗豐富的「一蚊Joe」（游莨維）。

已刪除！（截圖）

離巢後工作不斷！（IG/@1masterjoe）

一蚊Joe離巢後努力養家！（IG/@1masterjoe）

一蚊Joe離巢後接JOB接到無停手！（IG/@1masterjoe）

一蚊Joe IG出PO反擊 曬 Rundown 邏輯打臉爆料者

事件發酵後，被指為最大嫌疑人的「一蚊Joe」隨即在社交平台 Instagram 發文還原真相，並上載當日的 Rundown 截圖反擊。一蚊Joe 指出發帖者的控訴前文不對後理，直言：「如果我遲大到，我仲可以煲到劇？或如果我煲到劇，即係我冇遲到？（同埋熟識我嘅，都知我唔睇劇！）到底有雞先定有蛋先？到底係你做咗廿幾年定係我做咗19年？ 🤔」

從一蚊Joe 上載的 Rundown 截圖可見，當中明確標明司儀現場彩排及到場時間。他藉此反駁遲到及工作態度不佳的指控，並質疑爆料者的說詞邏輯不通。

質疑爆料者的說詞邏輯不通。（IG/@1masterjoe）

網民大讚專業挺一蚊Joe：清者自清

一蚊Joe 的反擊帖文發出後，不少業界同路人及網民紛紛湧入其 IG 留言支持。不少人留言大讚一蚊Joe 的專業態度，指他入行多年主持功力有目共睹，亦有網民留言指「睇時間表就知根本唔合理」、「認識joe 十幾年一直專業，落力攪氣氛，support 💪」

一蚊joe游莨維首次披露22年公司跟他傾續約時，已開出薪水減半的條件。（IG：@1masterjoe）

非常受客戶歡迎！（IG/@1masterjoe）

機會多多！（IG/@1masterjoe）