「牛咁眼」陳國權憶武師辛酸經歷　拒憑舅父唐佳上位靠自己搵命搏

現年71歲的資深武打演員及特技人陳國權，在70年代憑經典劇集《貼錯門神》中飾演「牛咁眼」而成名，近年已淡出幕前，安享晚年享受湊孫之樂。日前陳國權接受YouTube節目《威哥會館》訪問，大談當年如何靠著名武術指導舅父唐佳引薦入行，並細數昔日香港龍虎武師血汗交織的傳奇歲月！

「牛咁眼」陳國權約好友張鴻昌和太保歎茶。（陳國權Facebook）

陳國權憑《貼錯門神》飾演「牛咁眼」一角而成名，男主角係黃元申。（劇照）

舅父唐佳一句話改寫陳國權一生

陳國權回憶當年由澳門來港升學，因追不上學習進度而遇到不少適應困難。當時身為著名武打指導的舅父唐佳見狀便給了他一條明路：「不如你唔好讀啦，出來做嘢，你跟住我啦。」深知跟隨舅父收入豐厚的陳國權一口答應，隨即加入邵氏電影公司。

陳國權日前接受YouTube節目《威哥會館》訪問。（陳國權Facebook）

陳國權剛入行時完全是新手，由最底層的「瞓屍」（扮演屍體）做起，一步步磨練武功與反應。憑藉刻苦耐勞，他正式轉入龍虎武師行列，親身見證了張徹導演等大導引領的香港武俠電影黃金年代。

陳國權跟著舅父唐佳入行，一開始由「瞓屍」（扮演死屍）做起。（YouTube@威哥會館 William’s Cinephile Hub）

雖然舅父是大名鼎鼎的唐佳，但陳國權絕不偷懶，反而更加拼命以防別人說閒話，當時張徹導演將重心轉移台灣，香港開工機會大減時，陳國權主動請纓接下從高處摔下等危險替身工作：「有些從上面摔下來的，有危險性的替身，我就自告奮勇，我自己上。好過因為大家是親戚，好像什麼都不用做。」

到了70年代中邵氏接下不少外國製作，陳國權曾在1976年美國電影《無敵女金剛》中為女主角擔任替身；在李小龍代表作《死亡遊戲》中更剃髮為外籍演員做替身；亦曾為荷里活電影負責飛車特技及協助指導。在拍攝外國電影《烏龍幫辦逢凶化吉》時，他更要在零度以下的嚴寒極限天氣中，與數名武師拍攝船上爆炸後飛身跳入冰海的危險鏡頭。

陳國權回憶70年代中在在美國電影《無敵女金剛》為女主角任替身。（YouTube@威哥會館 William’s Cinephile Hub）

陳國權回憶70年代中在在美國電影《無敵女金剛》為女主角任替身。（YouTube@威哥會館 William’s Cinephile Hub）

陳國權尾龍骨硬撞地面繼續打

陳國權直言昔日劇組眼中武師就像「塑膠」一樣必須「任打任跌」。談到最深刻的重傷經歷，他回憶在一齣外國電影中，他與數名武師要從二樓撞破窗花飛出窗外，豈料因「計錯力」直接重摔落地。

陳國權他回憶在一齣外國電影中，他與數名武師要從二樓撞破窗花飛出窗外，豈料因「計錯力」直接重摔落地。（YouTube@威哥會館 William’s Cinephile Hub）

點知導演一句：「唔得，再嚟一次！」陳國權又要重新從二樓飛出窗外。（YouTube@威哥會館 William’s Cinephile Hub）

陳國權回憶險死還生的一幕：「我好彩，係屁股落地，感覺到痛但要繼續，落咗地仲要打！」忍痛完成整套動作後，導演喊了Cut，陳國權心想：「OK呀嘛。」，點知導演下一句係：「唔得，再嚟一次！」無奈之下，陳國權只能找一塊薄海綿墊住劇痛的尾龍骨，硬著頭皮再由二樓跳多一次，全憑一口氣撐過關。

陳國權直言昔日劇組眼中武師就像「塑膠」一樣必須「任打任跌」。（YouTube@威哥會館 William’s Cinephile Hub）

香港武師「一腳踢」震撼外國特技人

陳國權指出，當年香港武師之所以令外國特技人無不折服，正正是因為香港沒有外國那套精細的分工與完善的防護裝備，外國特技人各有專長，但香港武師則是撞車、爆破、跳直升機「一腳踢」。

在拍攝《烏龍幫辦逢凶化吉》時，陳國權更要在零度以下的嚴寒天氣，與八九個武師一起拍攝船上爆炸後飛身跳落水的危險鏡頭。（YouTube@威哥會館 William’s Cinephile Hub）

陳國權感慨，當年一眾香港武師根本沒有太多精細計算，全憑一股驚人膽識與熱血去拼命，才締造出香港動作電影紅遍全球的黃金傳奇。當時古裝戲的窗花都是實心木材，很少飛機木，劇組常常只是「畀把鋸你」，要武師自己動手鋸開少許，連護墊都缺乏。

陳國權表示當時需要武師自己鋸開木窗花，方便破窗而出。（YouTube@威哥會館 William’s Cinephile Hub）