一代舞王驚爆入院　雙臂抽血引馮素波關心：康復後請你食飯

現年71歲的前TVB金牌綠葉李鴻杰，入行多年拍過近800套劇集，當中以1997年版《天龍八部》飾演四大惡人之首「段延慶」最為人熟知。自2019年拍畢《使徒行者3》後，他便長駐內地發展，鮮有在港露面。不過日前他突然在社交平台大晒多張躺在病床的照片，更自爆要做手術，引來不少網民及圈中好友擔憂！

李鴻杰入行多年拍過近800套劇集。（微博圖片）

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雙臂插竹籤抽血 幽默報平安

李鴻杰日前在Facebook上載了身處醫院病房的照片，相中見他雙臂貼滿膠布，並插着小棉花棒，他幽默地寫道：「人家兩脅插刀，我兩臂貼小竹籤。剛抽完血；明天要做一個小手術。」

幸好，昨日他再度發文更新情況，今次就穿上病人服，雖然戴著眼鏡但神情略顯疲態。他向親友報平安，寫道：「手術後進度良好，醫生說我明天就可以出院了。雖然這幾天都只能食流質食物，還好精神不差。​在此感谢各方好友的問候及支持。也祝大家身体健康。」

李鴻杰雙臂抽血，但依然笑容滿臉，堅強面對。（facebook@Bruce Li Hung Kit）

安排入院。（facebook@Bruce Li Hung Kit）

手術後最新情況，雖然戴著眼鏡，但神情略顯疲態。（facebook@Bruce Li Hung Kit）

獲群星留言慰問 自爆腸生大粒瘜肉

李鴻杰入院的消息傳出後，多位圈中好友紛紛留言祝他早日康復，當中包括林建明、葉家寶、蔡和平，以及留言「兄弟，保重身體，一切安好」的劉錫賢。而前輩馮素波（波姐）亦十分有心，留言問候：「你什麼手術？康復後請通知我，請你食飯啦。」李鴻杰隨即回覆波姐，親自揭曉入院捱刀的原因：「多謝波姐，有心。腸內有瘜肉，有些較大粒，所以入院切除。」

馮素波好關心老朋友。（資料圖片）

波姐話要等李鴻杰出院後請食飯。（facebook@Bruce Li Hung Kit）

仲有其他圈中好友關心。（facebook@Bruce Li Hung Kit）

一代舞王轉戰內地 拍三日戲夠食兩個月

李鴻杰除了是公認的「御用惡人」，其實更是一代舞王。他早於1977年加入TVB舞蹈組，曾為《澳門小姐》、《亞洲小姐》等多個大型節目排舞，更與張國榮、陳百強等巨星合作過。

近年他將事業重心轉移內地，發展相當不錯，除了不時接商演，亦會拍攝網絡大電影。他曾受訪透露內地工作收入可觀，坦言上去拍三日戲賺到的酬勞，就已經足夠他們兩夫妻兩個多月的普通生活費。對於會否重返TVB，他曾霸氣表示自己現時生活無憂：「你話我冇錢開飯，返去𠼮無綫呢，就賤過泥，留返畀佢搵我啦！」貫徹其「人到無求品自高」的豁達作風。

杰哥當年好有型。（受訪者提供）

當年夜總會好多呢啲跳舞時間。（受訪者提供）

哥哥都同佢合作過。（受訪者提供）