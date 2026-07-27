專訪｜魏嘉瑩從宅女到愛上出走　拍MV攀山涉水：嘩！下面是海

魏嘉瑩（小魏）在鏡頭前是那個抱著結他、用溫暖嗓音治癒無數心靈的創作歌手，但在舞台背後，她卻笑言自己是個徹頭徹尾的「超級宅女」。近日她帶著親自包辦詞曲創作的《快出來玩》來到香港宣傳，歌曲延續她一貫歡樂又帶點俏皮的創作風格，將「一直想出門、卻遲遲沒有出發」的日常心情寫進歌曲中。小魏將於8月2日假旺角麥花臣場館舉行《我要把眼淚當汽水》巡迴演唱會的最終站。小魏接受《香港01》專訪時，輕鬆地聊聊她的新歌、她的宅女日常，以及她對香港這座城市的獨特情意結。

魏嘉瑩將於8月2日假旺角麥花臣場館舉行《我要把眼淚當汽水》巡迴演唱會的最終站。(胡凱欣 攝)

小魏絕對是「宅女」

小魏在談及新歌《快出來玩》時，忍不住笑了起來，她指：「其實這首歌，給像我這樣宅宅的人。」自認私底下非常「宅」的她，最大的愛好就是待在家裡打電動：「因為我很宅，所以這首歌就是要把人從家裡拖出去這樣，對！就是把我拖出去。」身邊的朋友深知她的個性，總是時不時將她從家裡「硬拉」出門。正是在這些被半推半就拉出門的過程中，小魏獲得了靈感，創作了這首充滿活力的《快出來玩》。她希望透過這首歌，讓那些和她一樣喜歡宅在家裡的人，也能偶爾感受到戶外的新鮮空氣。

小魏絕對是「宅女」，因為超喜歡在家裡打電動。(胡凱欣 攝)

場地提供：Dink&Drink



小魏這首《快出來玩》更遠赴日本鳥取砂丘拍攝MV，對於習慣了室內生活的她來說，這次拍攝是一次極大的視覺震撼。她特別提到鳥取的砂丘，因為那邊的特色一邊是沙然後一邊是海，不過要看到海先要走過砂丘：「它的砂丘其實蠻有坡度的，所以你要先爬一小段坡，然後慢慢的走走走走，走到砂丘的頂點的時候。你就會看到，嘩！下面是海耶！是一個很特別的景色，然後我在那邊就覺得這算是一個只有在鳥取才看得到的這個景觀。」這種只有親自走出門才能體會到的壯闊，讓她覺得一切都非常值得。

《快出來玩》更遠赴日本鳥取砂丘拍攝MV。(胡凱欣 攝)

巡迴演唱會以香港為最終站

說到即將在麥花臣舉辦的演唱會，是小魏《我要把眼淚當汽水》巡迴演唱會的最後一站。這個從去年就開始的巡演，陪伴她走過了許多城市，也讓她見證了自己音樂的影響力。這一年來她心態上的變化是：「我覺得就是繼續努力吧，繼續寫更多好聽的歌，無論是悲傷的歌還是開心的歌，希望可以寫出就是在各種時刻大家都可以聽的專輯。」

魏嘉瑩巡迴演唱會以香港為最終站。(胡凱欣 攝)

談及香港的歌迷，小魏充滿了不可思議與感恩：「之前都沒有想過說竟然我的音樂能夠傳到香港來，然後可以在香港開演唱會。」她看著台下觀眾越來越多，那種從心底湧上的感動，成為了她繼續前行的最大動力。對於即將到來的演唱會，小魏也準備了特別的互動環節。她透露在演唱《快出來玩》時，會教大家一個專屬口號：「玩！來玩！快出來出來玩！」她呼籲入場的歌迷朋友到時候一定要跟著她一起大喊，把這股快樂的能量傳遞出去。

對於即將到來的演唱會，小魏也準備了特別的互動環節。(胡凱欣 攝)

情迷菠蘿油與「港式」廣東話

小魏每次來到香港，品嘗地道美食自然是指定動作，她對香港的茶餐廳美食情有獨鍾：「我來香港我就是會心心念念一個東西，就是菠蘿油！然後還有凍檸茶也是一定要喝的。然後我這趟來我就有喝到了，但菠蘿油還沒吃到，所以要想辦法找時間去買。」嘴饞的小魏更問香港有什麼好吃的推薦，記者向她推薦「奶油豬」，她聽完後立刻表示十分感興趣。

小魏情迷菠蘿油。(胡凱欣 攝)

除了美食，小魏也努力融入香港的文化，積極學習廣東話。正所謂學當地的語言必先學當地的髒話，她身邊的朋友也會教她一兩句髒話：「我的一些有的沒有的朋友跟我說就是這個不要亂講。」而她目前掌握得最好的廣東話是：「我好肚餓」和「幫我加水」，除了這兩句，她也學了廣東話歌，打算在演唱會當天唱給歌迷們聽。對於小魏，廣東話最難的地方就是：「為它的發音呢蠻不一樣的，然後像因為我在台北有時候會講閩南語，那也跟廣東話的那個發音的方式也很不一樣，所以學起來就是會，我要一直重復去聽。」

小魏積極學習廣東話。(胡凱欣 攝)

現學現賣 挑戰打匹克球

訪問後小魏更即場挑戰打匹克球（Pickleball），對於這項新興運動，自認有運動細胞的她展現出了滿滿的自信。雖然坦言之前從未打過，但她毫不畏懼地說：「等一下就現學現打！等一下時間用看的好了有沒有，我們讓畫面來說。」從音樂創作到挑戰新運動，從超級宅女到在舞台上發光發熱的歌手，魏嘉瑩用她的真誠和音樂，不斷打破自己的舒適圈。8月2日的演唱會一起跟著小魏，大喊一聲：「快出來玩！」