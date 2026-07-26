一蚊Joe澄清冇遲到煲劇後　被鍾雨璇經理人列7宗罪：唔好扮無辜

近日有網民在社交平台Threads上公開發文，指控一名娛圈男主持工作「$1糟」與其家姐合作做司儀時態度欠佳，力數四宗罪，包括唔拒準備cue卡並指用電話睇稿就可以、坐在一旁煲劇、遲大到、冇禮貌等，批評他毫無專業操守。原來這名出post者便是歌手鍾雨璇弟弟，被他指控的則是「一蚊Joe」游莨維，一蚊Joe在社交平台貼出rundown還擊，不過之後鍾雨璇經理人都出post指「火都嚟」，強調「一蚊Joe」確實遲過原定時間到場，列出七宗罪並大爆：「點止四宗罪！係七宗罪！」



「一蚊Joe」游莨維近日被公開批評擔任司儀的工作態度。（IG@1masterjoe）

鍾雨璇致歉稱控制唔到家人 細佬不滿家姐「笠水」

事件最初是鍾雨璇弟弟於網上發文爆料，力數一蚊Joe與鍾雨璇擔任司儀時的四宗罪，批評其工作態度：「完全冇禮貌、亦都毫無專業可言。」、「作為一個有一定知名度嘅人，基本責任同態度都做唔到，實在令人失望。」不過事後鍾雨璇卻公開致歉，指：「對於屋企人嘅行為，我真係控制唔到。其實返屋企只係分享下，冇諗住會發展到公開上網。」結果細佬卻貼出姊弟對話，繼續為事件發聲，並不滿家姐「笠水」，但強調：「我唔係藝人，我只係屋企人身份，但係俾人恰到上心口，仲要笠水扮鵪鶉🥲🥲￼返來唔開心 差唔多要喊 我先講出來。」

有網民發文指一蚊Joe與其「家姐」合作做司儀時時的數宗罪，原來發文者便是鍾雨璇親弟。（IG@ophelia_o3）

鍾雨璇弟弟聽完家姐吐苦水後，撰長文表達對一蚊Joe工作態度之不滿，力數四宗罪，包括遲到、態度差、冇禮貌等。（截圖）

一蚊Joe貼Rundown澄清冇遲到煲劇 遭鍾雨璇細佬反駁

此外，一蚊Joe則貼出當日Rundown還擊，圈出活動時間為「下午七時正」，而司儀現場綵排為「15:30-16:30」，他澄清：「如果我遲大到，我仲可以煲到劇？或 如果我煲到劇，即係我冇遲到？（同埋熟識我嘅，都知我唔睇劇！）」雖然留言欄不少人都表示一蚊Joe之前做司儀的表現專業，但鍾雨璇細佬就再回應：「大佬 呢個時間係綵排 唔係仲幫你黐緊d司儀稿 仲要自己個份 翹埋雙手要人地幫你整😅🙃講到底都係態度差 冇禮貌問題 遲到唔係你七點前到咗就唔係遲到 好多開show前期野要準備 完全荒謬！！」

一蚊Joe就貼出Rundown澄清冇遲大到及冇煲劇。（IG@1masterjoe）

鍾雨璇經理人加入戰團指「火都嚟」 指親眼目擊現場「瞌眼瞓」

而除了鍾雨璇細佬外，就連鍾雨璇經理人都發聲力撐鍾雨璇細佬，指：「真係火都嚟😮‍💨你個一蚊Joe 仲要出post話我屈你煲劇！就算你唔係煲劇都好，你都係坐響出邊張枱打開個電話睇，要我同我藝人兩個人幫你貼『你份Q卡』， 群組講咗一齊貼，你有冇入嚟幫過手？ 你點止四宗罪啊！我依家就公開講晒你啲嘢出嚟。」她指一蚊Joe實質上不止四宗罪，而是七宗，先是掛住睇電話唔幫手，要鍾雨璇及其經理人幫手貼cue care：「你點止煲劇，我親眼坐喺枱度見到你『瞌眼瞓』，呢個唔好話我屈你！」而即使二人幫手貼完，一蚊Joe沒有講「唔該」，而是「Oh my god」，經理人認為很沒禮貌：「呢句說話代表乜嘢意思呢？我想現場即刻鬧你呀！我俾面我藝人咋！」

鍾雨璇經理人睇完一蚊Joe的回覆後都不禁發聲，並力撐鍾雨璇細佬。（IG圖片）

經理人列七宗罪 爆開騷前臨場提出缺席會議「求你先肯嚟」

第三宗罪是不參與跟禮儀小姐會議，「翹埋雙手扮大牌坐響長枱，繼續睇電話！真係去到Rehearsal先至參與下！」此外，經理人稱鍾雨璇說大家在show前原本約了開會，但一蚊Joe卻十分「大牌」，在會議前數小時表示不想去：「之後人哋求你幫幫手先至肯嚟」至於用電話睇稿一點，經理人就說：「你之前有個慈善show，都舐過嘢啦！用電話用到唔知份稿飛咗去邊！經一事！蔡一智！呢個道理你都唔明？」

一蚊JOE還擊後，再被鍾雨璇經理人發文公審。（IG@1masterjoe）

經理人堅稱一蚊Joe遲到 狠批：咁大牌，唔好扮無辜

而第六宗罪則是一蚊Joe曾駁斥的遲到問題，鍾雨璇經理人表示：「本身我藝人話嗰日要三點到㗎，係個客好，唔使你哋兩個咁早到，轉左3:30至4:00到達就得，但係真心, 你明知Rehearsal時間係3:30至4:30 ，你真心過咗3:30都未嚟！你明知嚟到要整Q卡都要時間，你係咪應該都早少少嚟幫手呢，唔係去到差唔多四點先嚟！因為幫你貼Q卡，成個Rehearsal推遲咗好多！(作為專業嘅你，係咪應該早15分鐘到啊？一啲都唔專業！！）」最後一宗罪是不熟習司儀稿，經理人指一蚊Joe讀資料是不順暢，最後她補充：「明明自己唔專業，仲出post 唔好話我屈佢，唔好扮無辜，一$糟咁大牌！呢d人係要教訓下，點止四宗罪！係七宗罪！本身都唔想講，但依家d人痴線到話係我藝人有問題？麻煩還我藝人一個清白！」

鍾雨璇經理人列出一蚊Joe的七宗罪。（Threads@ncl_0909）