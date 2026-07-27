「飯局妹」Charlene揭富豪飯局內幕　爆TVB明星仔開價50萬索包包

曾上過ViuTV節目 《晚吹一戀講嘢》自爆做過「飯局妹」的Charlene，曾多次接受不同媒體訪問，更曾大爆參演過《愛回家》兼入過港姐決賽的女藝人做飯局妹，當時引起網民嘩然。近日Charlene登上專欄作家邱益忠Gordon的Podcast節目《Sporty Pop Con叻》擔任嘉賓，揭秘富豪飯局內幕。

「飯局妹」Charlene近日Charlene登上專欄作家邱益忠Gordon的Podcast節目《Sporty Pop Con叻》擔任嘉賓，揭秘富豪飯局內幕。（YouTube/@Sporty Pop Con叻）

爆低調百億富豪食一次飯畀2萬零用錢？

「飯局妹」Charlene在節目中自爆親身經歷，透露疫情期間曾結識一位身家高達十位數、年約70多歲的低調富豪。當Gordon問到該富豪為何鍾情她時，Charlene直言這位富豪以往認識的女孩多數沒有大學學歷、較為「MK」，而 Charlene 擁有學位，富豪認為她較「High class」及有文化。

Charlene爆低調百億富豪食一次飯俾2萬零用錢。（IG/@gordon_khoo）

她續指雙方每周也會兩三次，每次都極其大方給予1.5萬至2萬「零用錢」，但強調兩人沒有發生關係，只是純粹陪吃飯、喝酒聊天，更大讚男方相當紳士。至於為何兩人關係只維持數月，Charlene表示富豪身邊還有兩名固定女友，拿到的錢比她多很多，更笑言：「因為人哋肯隨時隨地『跪低』，你明㗎啦男人，我就唔肯『跪低』囉。」

Charlene爆友人想識TVB明星仔遭開價50萬。（YouTube/@Sporty Pop Con叻）

爆識TVB女明星要俾50萬？

Charlene提到現時已經沒有做「飯局妹」，反而是做紅娘，為男士提供1對1專業配對服務。節目中她指聽聞過，私人飯局或去慈善Ball場的通常都是權貴圈內朋友帶入，又或者是「TVB明星仔」，但這些女士普遍「開價好高」。她爆出一位月入10及至20萬的專業人士朋友，有朋友帶入Ball場：「佢想溝一啲TVB明星仔，佢就同我講某某女星要求送一個50萬嘅包包，但唔包任何嘢（後續服務）。」更不保證陪吃飯、不保證出街、更不保證發展男女關係。

Charlene自稱「紅娘」擁有7年專業配對經驗。（IG/@charlene00128）

Charlene自稱「紅娘」擁有7年專業配對經驗

其實Charlene本身也不是素人，本名「曾上游」的她做過護士、私影妹，曾多次接受不同媒體訪問，早於25歲時已表示自己在內地和澳門持有五層物業，而19年她更在元朗置業。她於訪問中承認自己曾財迷心竅、進行過一次收費十萬的不道德交易，但以後不會再接受。Charlene又曾於IG貼上自己的Payme Code，寫下：「任何陌生異性，想和我聊天的，不要Say hi，先直接發個HKD1000紅包打招呼，然後再說話。」而現時，她在IG個人檔案表明自己職業是「紅娘」，擁有7年專業配對經驗，幫助無數男士脫單。