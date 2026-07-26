《尼斯湖水怪》柯煒林為投入⾓⾊ 親⾝遠赴蘇格蘭

舞台劇《尼斯湖水怪》由邵美君、 柯煒林、 梁仲恆、 鄧濤、 黎濟銘演出，⼤象創作主辦， ⼜⼀城贊助及場地提供、FWD 富衛保險聯合贊助、 FWD MAX 專屬預售、 可⼝可樂全⼒⽀持，嚴穎欣導演，陳曙𣌀擔任戲劇顧問及表演指導之舞台劇《 尼斯湖⽔怪》 記者招待會已於昨日 7 ⽉ 25 ⽇圓滿結束。

司儀麻利⾸先歡迎⼤家出席， 並先請是次⾝兼編劇及演員黎濟銘出場， 講述故事創作靈感。黎濟銘對尼斯湖念念不忘，阿銘表示在⼋年前因⼯作關係要遠赴愛丁堡， ⼯作完結之後， 就決定去蘇格蘭， 才發現尼斯湖這個⼗分吸引的地⽅， 這個畫⾯⼀直留在腦海𥚃。 直⾄到今年年初， 劇團找到演出場地，便立即決定寫⼀個有關尼斯湖⽔怪的故事。

鄧濤⾸演舞台劇輕鬆⾯對

阿濤表示其實之前有跟今次的戲劇指導陳曙曦老師上戲劇課， 今次⼜有機會可以從他⾝上學習到更多，⽽且⾃⼰和梁仲恆（阿炳） 、 Will 都認識，雖然尚未正式排練，已經感覺到今次合作會好開⼼。

梁仲恆成立劇團望成為更好的 Team Player

阿炳表示成立劇團令⾃⼰可以⽤⼀個全新⾓度去看劇場， 由零開始去參與， 當⾃⼰⽤演員⾝份去參與幕後製作的時候， 明⽩到其他崗位的難處或者限制， 令⾃⼰去學習如何成為⼀個更好的 team player。

柯煒林為投入⾓⾊親⾝遠赴蘇格蘭

阿 Will 表示尼斯湖這個地⽅⼗分清靜，每⼀位遊客都非常之希望能看到⽔怪。⽽⾃⼰更駕⾞往不同地⽅， 從不同⾓度去感受尼斯湖， 是⼀個非常有趣的經歷。 另外， 更準備了⼀些⼩禮物， 打算送給每場的其中⼀位觀眾， 希望他們會喜歡。

其後， 司儀有請四位演員現場畫出⼼⽬中尼斯湖⽔怪，並邀請當⽇出席嘉賓⼀同進⾏⼤合照， 預祝舞台劇《 尼斯湖⽔怪》 ⼤賣， 並總結是⽇活動。

舞台劇《 尼斯湖⽔怪》

演出⽇期： 23/10-25/10, 27-31/10

演出地點： 尖沙咀⽂化中⼼劇院

票價： $580/ $480

專屬預售： 7 ⽉ 27 ⽇ 11:00am FWD MAX 會員訂購

公開發售： 7 ⽉ 31 ⽇ 11:00am www.art-mate.net

故事⼤綱

在尼斯湖，⼀個有志難伸的和⾳歌⼿陳莎(邵美君飾)， 無奈地與她討厭的年輕歌⼿兼老闆 Jenny (鄧濤飾)結伴；⼀個背負着沉重壓⼒的都市⼈陳維（ 黎濟銘飾） ， 拿著⽗親想交給三弟的信；⼀個在湖邊守候多年的年輕⼈陳嬌（梁仲恆飾） ，遇上⼀個每天來拜訪他的神秘友⼈（柯煒林飾）；他們都在尼斯湖尋找著內⼼缺失的⼀⾓⋯ ⋯

⼀個從未被證實的傳說、 ⼀場未被解決的糾紛、 ⼀份未被了解的執著，因為以上種種原因， 這些⾓⾊將要踏上⼀場不可思議的信⼼⼤冒險之旅。