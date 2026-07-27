中年好聲音4｜周志康親回不入七強傳聞　與關楚耀合作勇奪90分

TVB節目《中年好聲音4》已經進入比賽高潮，昨日（26日）一集已經播到10強戰的第二回合「原唱之夜」，周志康則抽到好友關楚耀，並合唱他的經典歌曲《你當我什麼》，獲得90分的高分。而7強名單亦在網上流傳，有指周志康未能晉級，10強止步。

周志康則抽到好友關楚耀，並合唱他的經典歌曲《你當我什麼》。(節目截圖)

周志康與關楚耀合作勇奪90分。(節目截圖)

張佳添大讚周志康頭部分唱得非常好

除了主持車婉婉覺得二人很帥外，張佳添指：「一出嚟兩個靚仔，睇邊個先呢？」更大爆海兒亦贊同二人很帥，不過海兒就指自己是讚：「我話志康著Shoulder Pad幾好睇，好啱佢著。」張佳添大讚周志康頭部分唱得非常好：「無論你嘅氣力定你個表情，全部都帶到去一個好適當嘅位，將呢首歌發揮得淋漓盡致，所以你兩位加埋之後好fresh嘅二重唱感覺。」

張佳添大讚周志康頭部分唱得非常好。(節目截圖)

網民持相反意見

雖然評審覺得二人唱得不錯，但是網民則持相反意見，他們覺得今集關楚耀與周志康合唱《你當我什麼》時，關楚耀要特地「壓低個key」來遷就周志康。以及歌曲中難唱的部分都是由關楚耀來唱，令網民不禁表示：「到底關楚耀參賽定周志康參賽？」

網民覺得難唱的部分都係由關楚耀來唱。(節目截圖)

網民不太認同，不過都有讚。(facebok截圖)

周志康回應

對此，《香港01》向周志康查詢，周志康回覆有關是否7強不入時表示：「由於節目嘅播映時間關係，我哋十強嘅參賽者都唔可以透露入圍名單。所以我哋都唔可以答覆你。」而在關楚耀「壓低個key」來遷就時，他則表示：「呢一首歌定Key方面係Kelvin建議嘅，所以係我哋兩個覺得最好嘅選擇。」至於網民認為困難的部分都由關楚耀來唱，周志康則指「呢個問題唔係太明」。