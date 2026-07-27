中年好聲音停辦｜評審班底難逃亞視魔咒　周國豐讚節目成社會現象

無綫王牌節目《中年好聲音》日前突宣布於第四季完結後休戰一年，震驚大批忠實觀眾。元老級主持車婉婉表示體諒，直指製作團隊連續四季身心疲勞，停辦能讓大眾消化賽果，並期盼未來歸隊。常駐評判張佳添亦深夜發長文護航，拍胸口保證第五季必將重啟。

《中年好聲音》宣佈停辦，休息一年。（IG@claytonmusic88）

評審班底難逃亞視魔咒？

《中年好聲音》停辦的消息引起不少資深電視迷翻查香港選秀節目的歷史，竟然找到令人震驚的神巧合。原來亞視在2009年舉辦的歌唱節目《亞洲星光大道》，正正就是邀請了肥媽、周國豐以及張佳添組成評審團。可惜到了2012年第4季卻評審團大換血，只剩下肥媽一人，最終去到第5季節目轉型為跳舞主題，令歌唱評審遭剔除。有網民對於相隔15年後，三位評審再於《中年好聲音》重聚竟然無法避免同樣在第4季停播的「魔咒」。

原來亞視在2009年舉辦的歌唱節目《亞洲星光大道》，正正就是邀請了肥媽、周國豐以及張佳添組成評審團。（YouTube畫面）

可惜到了2012年第4季卻評審團大換血，只剩下肥媽一人。（YouTube畫面）

有網民對於相隔15年後，三位評審再於《中年好聲音》重聚竟然無法避免同樣在第4季停播的「魔咒」。（YouTube畫面）

周國豐讚《中年好聲音》昇華為一種社會現象

對於《中年好聲音》停辦引起外界熱議，周國豐昨晚在Facebook發長文回應，更大讚節目並不是難逃魔咒，而是施展了魔法，並將節目昇華為一種社會現象，讓早已被串流平台沖散的家庭，重新在電視機前聚攏：「中年好聲音5？網絡上，關於《中年好聲音4》之後的『暫停』，討論得沸沸揚揚。有人說這是『難逃魔咒』，有人說節目『見好就收』。我讀着那些標題，只淡然一笑 —— 人總是放大『失去的』，忘記『擁有的』。過去三年多，《中年好聲音》施展的，從來不是『魔咒』，而是一種『魔法』。它將一個歌唱節目，昇華為一種社會現象，讓早已被串流平台沖散的家庭，重新在電視機前聚攏。那些被遺忘的『追看習慣』，再次成為茶餘飯後的話題，成為人與人之間一道無聲的橋樑 —— 它重新定義了『中年』二字的重量。」

《中年好聲音》停辦1年的消息令大批觀眾感失落。（周國豐Facebook）

周國豐續指：「我就是一個活生生的例子。五年前，我是退下火線的行政人員，正準備迎來退休的寧靜。誰能料到，一個節目的評審工作，竟會將我推向跨媒體創作者的道路 —— 電台、電視、社交平台、音樂劇、報章專欄，甚至出版了一本書。原來，中年從來不是終點，而是另一條起跑線。不過，魔法需要沉澱，盛大的筵席有時也需要片刻喘息。團隊的共識是：停一停，想一想。無論將來是原班人馬的2.0版，還是全新的組合，這個決定都是為了讓品牌走得更遠。不是疲憊，而是為了讓每一次重逢都更見光芒。有人說『天下無不散之筵席』，但我更相信：筵席的意義，不在於有散與無散，而在於分甘同味。《中年好聲音》這桌筵席，從來不專屬於台上的參賽者與評審，它屬於每一個因一首歌而流淚的你，屬於每一個在深夜重溫節目的你，屬於每一個仍相信自己『還可以』的你。所以，停一停，不是終章，是為了下一次上菜時，味道更醇。」

周國豐讚《中年好聲音》昇華為一種社會現象。（周國豐Facebook）

觀眾認為本季評審雙標

對此，有網民表示《中年好聲音》停辦令人失落，並表示期待《中5》的來臨：「沒有離別的不捨，怎有重聚的喜悦？機器都要停一停，加加油，才能繼續暢順地前進！一定會reunion 的！」、「Haters可以不理，大把觀眾鍾意睇，收視說明一切」、「中年好聲音對我嚟講真係好大影響，之後，每個星期日晚上8:00已經冇嘢可期待😔😔😔」。

有網民表示《中年好聲音》停辦令人失落，並表示期待《中5》的來臨。（周國豐Facebook）

有網民表喜歡聽周國豐評歌。（周國豐Facebook）

不過仍有大批網民卻留言指本季已經脫離了節目的初衷，更認為評審雙標：「作為一個由中1至中4的支持者, 今屆睇到好心寒, 香港參賽者最終全部被 foul 出, 由一班本身在當地職業歌手去選冠亞季, 我已經無興趣知同睇」、「周sir，我只想講，今屆你哋太雙標」、「評分制度也越來越手鬆，動不動就有9字頭分數，有時候高分會無得留，低分反而有得留下，評審機制出問題」、「自從中三開始玩全球參賽。我已經冇興趣睇。本來係全部香港人玩既節目。全部比哂其他國家玩。節目變哂質。已經覺得一d唔使再追」。

不過仍有大批網民卻留言指本季已經脫離了節目的初衷，更認為評審雙標。（周國豐Facebook）